АвтоВАЗ построит турбированный и гибридный кроссоверы Lada Azimut

Производство кроссовера Lada Azimut стартует в III квартале с двумя атмосферными двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра. В то же время на АвтоВАЗе продолжают работу над модификацией, обещанной ещё на этапе премьеры этой модели — кроссовером с наддувным мотором. Об этом, как пишет «Российская газета», глава завода Максим Соколов заявил на ПМЭФ. Кроме того, АвтоВАЗ планирует создать бензоэлектрический Азимут, но пока только на уровне прототипа.