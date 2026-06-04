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АвтоВАЗ построит турбированный и гибридный кроссоверы Lada Azimut

Обе модификации могут появиться в продаже, но это не точно
Новости
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Производство кроссовера Lada Azimut стартует в III квартале с двумя атмосферными двигателями объёмом 1,6 и 1,8 литра. В то же время на АвтоВАЗе продолжают работу над модификацией, обещанной ещё на этапе премьеры этой модели — кроссовером с наддувным мотором. Об этом, как пишет «Российская газета», глава завода Максим Соколов заявил на ПМЭФ. Кроме того, АвтоВАЗ планирует создать бензоэлектрический Азимут, но пока только на уровне прототипа.

  • Первые опытные Lada Azimut с турбомоторами будут собраны, по словам главы АвтоВАЗа, до конца текущего года. При этом решение о запуске турбокроссоверов в массовое производство пока не принято: Максим Соколов заявил, что завод будет основываться на соотношении цены и качества такой модификации, а также на анализе рынка — окажется ли Azimut с турбомотором конкурентоспособным. Опыт, полученный в процессе создания прототипов, позволит АвтоВАЗу при необходимости оперативно начать продажи.
  • Ровно год назад во время премьеры этой модели на ПМЭФ-2025 АвтоВАЗ заявил, что со временем Lada Azimut получит связку наддувного двигателя мощностью 150 сил и классического «автомата». Двухпедальные Азимуты с «атмосферниками» планируется комплектовать вариаторами.
  • Что касается гибридной версии, то её перспективы более туманны. По словам Максима Соколова, такой кроссовер пока считается не полноценным проектом, а некими наработками, но на рубеже 2026 и 2027 года всё же может дорасти до стадии прототипирования. Стоит ли организовывать промышленное производство бензоэлектрического вседорожника, АвтоВАЗ планирует решить после испытаний и очередного анализа рынка.

АвтоВАЗ уже подал патентную заявку на регистрацию товарного обозначения Lada PHEV 4WD. По предварительным данным, гибридный Азимут окажется 390-сильным, а его запас хода превысит 1000 километров.

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#Автопром#Lada (ВАЗ) Azimut#Новинки#Кроссоверы#LADA (ВАЗ)
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Комментарии
Комментарии1
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14 мин. назад
Всего год от ЛАДА С ТУРБОМОТОРОМ до мы проведем анализ рынка, среньк пук, может быть выпустим может быть нет, если китайские друзья позволят
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