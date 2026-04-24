АвтоВАЗ хочет запатентовать полноприводный гибрид

О том, что АвтоВАЗ разрабатывает мощный гибрид, глава компании Максим Соколов объявил 1 апреля, так что это можно было счесть первоапрельской шуткой. Однако проект начал обрастать подробностями, в частности, стало известно, что первую серийную гибридную модель Lada планируется построить на базе кроссовера Azimut. Новинке обещаны установка мощностью 390 лошадиных сил и полный привод. Потенциально она сможет разгоняться до «сотни» за 5,7 секунды и проезжать при полностью заряженной батарее и на полном баке 1,1 тысячи километров.

По словам Соколова, пилотный образец мощного бензоэлектрического Azimut будет готов уже в третьем квартале 2026 года.

Что же касается топливного Lada Azimut, то он дебютировал в статусе прототипа в июне прошлого года. Тогда сообщалось, что уже имеющиеся у АвтоВАЗа агрегаты для кроссовера форсируют до 120 и 132 сил соответственно. Кроме того, новинке пообещали полуторалитровый турбомотор на 150 сил, но, по одной из версий, такая модификация появится не ранее 2028 года. Старт продаж кроссовера с 1,6- и 1,8-литровыми двигателями намечен на четвёртый квартал этого года.