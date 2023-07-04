Больше половины россиян считают автомобили и запчасти дорогостоящими товарами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследовал потребительские предпочтения россиян на фоне санкций, инфляции и ухода с рынка привычных брендов. Опрос показал, что к дорогостоящим покупкам граждане относят, в первую очередь, товары длительного пользования, а не предметы роскоши. И чаще всего у них с этим понятием ассоциируются автомобили и запчасти к ним.
- Машины и комплектующие назвали дорогостоящими 56% респондентов. ВЦИОМ отмечает, что такое отношение согласуется с данными Росстата, согласно которым новые автомобили иностранных марок вошли в топ-10 подорожавших товаров, за год прибавив в цене почти 40%.
- При упоминании о дорогостоящих товарах автомобили приходят на ум россиянам чаще, чем недвижимость (42%), бытовая техника (27%), продукты питания (21%) и ювелирные украшения (8%). У 4% опрошенных этот термин ассоциируется с элитным транспортом — самолётами, вертолётами и яхтами.
Ранее стало известно, что в России резко выросло число предложений по аренде премиальных автомобилей от частных лиц. Эксперты объясняют это желанием автовладельцев покрыть таким образом увеличившиеся расходы на содержание. Кроме того, это может быть способом получения пассивного дохода для людей, уехавших за границу.
Согласны с большинством?
Фото на обложке: Bentley
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