Больше половины россиян считают автомобили и запчасти дорогостоящими товарами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исследовал потребительские предпочтения россиян на фоне санкций, инфляции и ухода с рынка привычных брендов. Опрос показал, что к дорогостоящим покупкам граждане относят, в первую очередь, товары длительного пользования, а не предметы роскоши. И чаще всего у них с этим понятием ассоциируются автомобили и запчасти к ним.