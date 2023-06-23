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Большинство россиян не готовы променять стояние в пробке на общественный транспорт

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Дмитрий Елизаров

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53% российских автомобилистов не готовы пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать пробок, а ещё треть пойдёт на это только в крайнем случае. Это следует из опроса, проведённого «Росгосстрахом» и «Автокодом». При этом 37% опрошенных теряют в пробках минимум по 3 часа в неделю.

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  • 14% опрошенных признались, что проводят в пробках более 7 часов в неделю. Сидя в неподвижном автомобиле, россияне предпочитают слушать музыку, аудиокниги или подкасты, разговаривать по телефону и даже смотреть кино.
  • При этом каждый пятый попадал в пробках в ДТП. Ещё четверть сталкивались с аварийными ситуациями, но смогли выйти из них без повреждения автомобилей.
  • Основными причинами возникновения пробок россияне назвали несоблюдение ПДД (27%), неправильно спроектированную дорожную сеть (25%), медленное развитие инфраструктуры (19%) и слишком большой трафик (14%). 45% опрошенных также отметили, что почти еженедельно попадают в пробки из-за дорожно-коммунальных работ.
  • Более половины участников опроса заявили, что привыкнуть к пробкам невозможно, а 70% автомобилистов чувствуют в них себя уставшими, нервничают и раздражаются.

Аналогичный опрос Журнал Авто.ру проводил летом прошлого года. Самыми раздражающими соседями по потоку тогда назвали обочечников и любителей объезжать «хвосты» на съездах с развязок.

А вы чем занимаетесь в пробках?

Фото на обложке: Журнал Авто.ру

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