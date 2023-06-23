Большинство россиян не готовы променять стояние в пробке на общественный транспорт

Материал по теме
Скорость на отдельных участках МКАД выросла на 35 процентов благодаря переразметке
Tesla планирует оснащать электрокары системой беспроводной зарядки
53% российских автомобилистов не готовы пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать пробок, а ещё треть пойдёт на это только в крайнем случае. Это следует из опроса, проведённого «Росгосстрахом» и «Автокодом». При этом 37% опрошенных теряют в пробках минимум по 3 часа в неделю.
Аналогичный опрос Журнал Авто.ру проводил летом прошлого года. Самыми раздражающими соседями по потоку тогда назвали обочечников и любителей объезжать «хвосты» на съездах с развязок.
Фото на обложке: Журнал Авто.ру
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий