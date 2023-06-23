Большинство россиян не готовы променять стояние в пробке на общественный транспорт

53% российских автомобилистов не готовы пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать пробок, а ещё треть пойдёт на это только в крайнем случае. Это следует из опроса, проведённого «Росгосстрахом» и «Автокодом». При этом 37% опрошенных теряют в пробках минимум по 3 часа в неделю.