За два месяца в Москве выписали больше 19 000 штрафов за остановку на вылетных магистралях

За январь и февраль водители остановились на вылетных магистралях Москвы больше 19 000 раз. В это количество вошли только зафиксированные соответствующими службами случаи, по которым были вынесены штрафы, пишет телеграм-канал столичного дептранса.
- На всех вылетных магистралях города остановка и стоянка запрещены. Чаще всего автомобилисты игнорировали требования знаков на Варшавском шоссе (3463 случая остановки), Рязанском проспекте (2813 случаев) и Алтуфьевском шоссе (2011 случаев). Нарушители получили постановления на 3000 рублей.
- В дептрансе напомнили, что остановка на магистралях особенно опасна. На многих из них действует ограничение скорости 80 км/ч, и другие водители могут не заметить помеху вовремя, что приведёт к тяжёлому ДТП. В случае вынужденной остановки необходимо как можно скорее отбуксировать машину туда, где остановка разрешена.
Варшавское шоссе также лидирует по количеству аварий. На нём случается больше всего столкновений — как мелких, которые оформляют по европротоколу без вызова ГИБДД, так и тех, на которые выезжают автоинспекторы. По данным Госавтоинспекции, в Москве 234 очага аварийности.
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