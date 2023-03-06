За два месяца в Москве выписали больше 19 000 штрафов за остановку на вылетных магистралях

В дептрансе напомнили, что остановка на магистралях особенно опасна. На многих из них действует ограничение скорости 80 км/ч, и другие водители могут не заметить помеху вовремя, что приведёт к тяжёлому ДТП. В случае вынужденной остановки необходимо как можно скорее отбуксировать машину туда, где остановка разрешена.