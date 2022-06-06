Японские тюнеры предложили «состарить» Toyota Land Cruiser

Renoca использует оригинальные решётки радиатора и оптику, при этом заказчик может выбирать цвет решётки и форму фар — круглые или квадратные. Для

корректной

инсталляции этих элементов тюнеры разработали для внедорожников альтернативные капот и передние крылья. Кроме того, Renoca предлагает набор винтажных колёсных дисков, аутентичную тканевую отделку интерьера и рулевое колесо с деревянным ободом в ретростиле.