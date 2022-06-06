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Японские тюнеры предложили «состарить» Toyota Land Cruiser

Относительно современным версиям Крузака придают облик внедорожника из 1980-х
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Японское тюнинг-ателье Flex Dream разработало под брендом Renoca целую программу тюнинга внедорожников Toyota Land Cruiser в винтажном стиле. Для нескольких поколений Крузака предлагается широкий набор деталей, придающих внедорожникам внешность в стиле Land Cruiser J60 при помощи оригинальных компонентов. При этом доработать можно не только кузов, но и интерьер, и ходовую часть.

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  • Renoca использует оригинальные решётки радиатора и оптику, при этом заказчик может выбирать цвет решётки и форму фар — круглые или квадратные. Для корректной инсталляции этих элементов тюнеры разработали для внедорожников альтернативные капот и передние крылья. Кроме того, Renoca предлагает набор винтажных колёсных дисков, аутентичную тканевую отделку интерьера и рулевое колесо с деревянным ободом в ретростиле.
  • Кузов внедорожника также можно перекрасить в один из свойственных J60 оттенков. Помимо облика тюнеры  предлагают модифицировать подвеску, увеличив её возможности, но в силовые агрегаты предпочитают не вмешиваться.
  • Программа доработки предназначена для «восьмидесятого» и «сотого» Toyota Land Cruiser, а также для Land Cruiser Prado поколения J90. Цена пакета — от 2,8 миллиона иен (21,4 тысячи долларов).

В январе стало известно о появлении в Китае программы обратного тюнинга: местное ателье GBT разработало бодикит, который делает Land Cruiser 200 внешне похожим на внедорожник последнего поколения.

Современный автомобиль с внешностью старого — как вам идея?

Любопытно, я бы приценился
Ну, может, и найдутся фанаты
Не в моём стиле

Подождите

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#Внедорожники#Toyota#Land Cruiser#Тюнинг
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