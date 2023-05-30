Bentley показала возможности «космической» персонализации самого мощного гранд-турера

Все 18 запланированных к производству экземпляров купе Bentley Batur были распроданы по предзаказам ещё до публичной премьеры, состоявшейся прошлым августом на Автомобильной неделе в Монтерее, но фактические поставки машин клиентам стартуют только теперь. По такому случаю производитель из Крю решил подробнее рассказать о том, как его придворное ателье Mulliner, непосредственно отвечающее за проект, занимается персонализацией дизайна эксклюзивных гранд-туреров.
- Команда, отвечающая за цвета и материалы отделки, придумала четыре темы. Все они так или иначе вдохновлены космосом, что отражено в их названиях. Так, первая тема — Nebula («туманность»). Это сочетание основного цвета кузова Wasabi с акцентами Gloss Black Crystal. Салон также сделали чёрно-зелёным.
- Вторая тема — Supernova («сверхновая»). Это основной оранжевый цвет Sunbeam в сочетании с акцентами Atlantic Pearl Crystal. В отделке интерьера использованы сразу четыре оттенка: Indigo Night, Beluga, Ceramic Glaze и Hyperactive.
- Третья тема — Hyperspace («гиперпространство»). Кузов окрасили в голубой цвет Daybright Blue с красными акцентами St James Red на радиаторной решётке, элементах обвеса и тормозных суппортах. Салон выполнен в красном цвете Pillar Box Red.
- Наконец, четвёртая тема — Dark Matter («тёмное вещество»). Здесь двухцветный кузов (оттенки Fine Brodgar и Black Crystal) с акцентами Cyber Yellow и титановыми оконечниками выпускных труб. В салоне — кожа Burnt Oak со вставками Beluga Black.
Bentley Batur — последняя модель марки, оснащённая двигателем W12, причём в самой мощной версии — на 740 л.с. и 1000 Нм. Это даже больше, чем у идейного предшественника Batur, родстера Bacalar, который Mulliner построил в количестве 12 штук. Вместе с Batur для Bentley закончится эпоха двигателей W12: финальные версии машин с таким мотором уже анонсированы для всего модельного ряда.
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