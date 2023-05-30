Bentley показала возможности «космической» персонализации самого мощного гранд-турера

Все 18 запланированных к производству экземпляров купе Bentley Batur были распроданы по предзаказам ещё до публичной премьеры, состоявшейся прошлым августом на Автомобильной неделе в Монтерее, но фактические поставки машин клиентам стартуют только теперь. По такому случаю производитель из Крю решил подробнее рассказать о том, как его придворное ателье Mulliner, непосредственно отвечающее за проект, занимается персонализацией дизайна эксклюзивных гранд-туреров.