Оставить коммент

Кроссовер Hongqi HS5 и седан Hongqi H5 получат в России один мотор на двоих

Марка Bentley сменила второго шеф-дизайнера за несколько месяцев

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Bentley объявила о назначении нового директора по дизайну. Им стал Робин Пейдж, ранее уже успевший поработать в британской фирме на должности главного дизайнера по интерьерам. Пейдж сменит на этом посту Тобиаса Сюльманна, назначенного лишь в январе нынешнего года после активных кадровых перестановок в концерне Volkswagen Group.

Читайте нас в Дзене!
1/2

Робин Пейдж, новый директор по дизайну Bentley

  • Робин Пейдж рисовал интерьеры для Bentley в период с 2001 по 2013 годы, а до этого успел посотрудничать с Rolls-Royce и Bugatti. Он считается автором салонов таких моделей, как Continental GT и Mulsanne. Кроме того, Пейдж создавал интерьер для State Limousine — автомобиля, построенного Bentley для королевы Елизаветы II.
  • В Volvo Cars Пейдж ушёл также как дизайнер интерьеров, но со временем был назначен на пост одного из вице-президентов фирмы, а после стал главой по дизайну и пользовательским интерфейсам. Во время сотрудничества со шведской компанией он, к примеру, был назван «Интерьерным дизайнером года».
  • На новой должности Робину предстоит отвечать за весь дизайн Bentley, включая внешность, салоны, возможности отделки и разработку концепт-каров. Тобиас Сюльманн, судя по заявлению бренда, решил сменить сферу деятельности.

В январе бывший шеф-дизайнер Volkswagen Йозеф Кабан стал креативным директором марки, а на его место пришёл выходец из Bentley Андреас Миндт. Освободившееся тогда место и занял Тобиас Сюльманн, попавший на работу в Bentley в 2021 году и к моменту повышения дослужившийся до главы отдела дизайна экстерьеров.

Для вас важно, кто именно отвечает за дизайн любимой марки?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании