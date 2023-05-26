Марка Bentley сменила второго шеф-дизайнера за несколько месяцев

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Компания Bentley объявила о назначении нового директора по дизайну. Им стал Робин Пейдж, ранее уже успевший поработать в британской фирме на должности главного дизайнера по интерьерам. Пейдж сменит на этом посту Тобиаса Сюльманна, назначенного лишь в январе нынешнего года после активных кадровых перестановок в концерне Volkswagen Group.
В январе бывший шеф-дизайнер Volkswagen Йозеф Кабан стал креативным директором марки, а на его место пришёл выходец из Bentley Андреас Миндт. Освободившееся тогда место и занял Тобиас Сюльманн, попавший на работу в Bentley в 2021 году и к моменту повышения дослужившийся до главы отдела дизайна экстерьеров.
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