Марка Bentley сменила второго шеф-дизайнера за несколько месяцев

В Volvo Cars Пейдж ушёл также как дизайнер интерьеров, но со временем

был назначен на пост одного из вице-президентов фирмы, а после стал главой по дизайну и пользовательским интерфейсам. Во время сотрудничества со шведской компанией он, к примеру, был назван «Интерьерным дизайнером года».