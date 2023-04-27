Обычный автомобиль для необычных путешествий: плато Бермамыт и серпантин Джилы-Су

Мы сделали это! В рамках проекта #Теперь идеально, который Журнал Авто.ру запустил при поддержке банка ВТБ, мы построили настоящую экспедиционную «Ниву» с палаткой на крыше. И она успешно выдержала все испытания, совершив незабываемый вояж в одну из самых живописных локаций Карачаево-Черкесии в компании известного тревел-блогера Илии Воскресенского. Вот его рассказ о том, как это было.

Этим проектом я загорелся сразу, как только увидел фотографии доработанной «Нивы». Идея классная — ведь автопутешествия по уникальным природным местам — моя страсть. Настоящая свобода! Не нужно привязываться к расписанию, конкретным остановкам, времени прибытия и отправления транспорта. Захотел остановиться — останавливаешься, захотел заехать вон на ту гору — заезжаешь.

И автомобиль повышенной проходимости, да к тому же с палаткой на крыше, снимает почти все ограничения. Недавно я вернулся из Намибии, где каждая вторая арендованная машина везёт на себе дом-трансформер. Увы, тогда не посчастливилось испытать на себе преимущества такой мобильной ночёвки, поэтому поездка на «Ниве» на Кавказ оказалась очень кстати.