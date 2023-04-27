Обычный автомобиль для необычных путешествий: плато Бермамыт и серпантин Джилы-Су

Мы сделали это! В рамках проекта #Теперь идеально, который Журнал Авто.ру запустил при поддержке банка ВТБ, мы построили настоящую экспедиционную «Ниву» с палаткой на крыше. И она успешно выдержала все испытания, совершив незабываемый вояж в одну из самых живописных локаций Карачаево-Черкесии в компании известного тревел-блогера Илии Воскресенского. Вот его рассказ о том, как это было.
Этим проектом я загорелся сразу, как только увидел фотографии доработанной «Нивы». Идея классная — ведь автопутешествия по уникальным природным местам — моя страсть. Настоящая свобода! Не нужно привязываться к расписанию, конкретным остановкам, времени прибытия и отправления транспорта. Захотел остановиться — останавливаешься, захотел заехать вон на ту гору — заезжаешь.
И автомобиль повышенной проходимости, да к тому же с палаткой на крыше, снимает почти все ограничения. Недавно я вернулся из Намибии, где каждая вторая арендованная машина везёт на себе дом-трансформер. Увы, тогда не посчастливилось испытать на себе преимущества такой мобильной ночёвки, поэтому поездка на «Ниве» на Кавказ оказалась очень кстати.
Дорога из Москвы
На часах 21:00, навигатор проложил маршрут до Кисловодска — 1600 км. Компанию мне составил друг Женёк (он же оператор), поэтому решили взять дистанцию одним махом, без долгих остановок, чтобы на месте было больше времени на изучение живописных гор. Хорошенько отдохнули накануне, а дальше мчали посменно — пока один рулил, второй спал.
Конечно, асфальт — не самая подходящая для этой «Нивы» стихия. Поэтому пришлось приспособиться к некоторым нюансам. Например, крейсерская скорость получилась около 90 км/ч. Разгонялись и до 110, но становилось не очень комфортно. Забавный лайфхак: от чрезмерного гула в салоне спасали наушники с шумодавом. Сложнее всего давались обгоны: штатный движок слабенький, поэтому приходилось каждый раз подгадывать правильный момент.
В итоге останавливались только для перекусов и дозаправок — средний расход вышел около 12 л/100 км.
Кисловодск
Через 21 час, в 18:00 следующего дня, въехали в Кисловодск. И сразу же отправились на поиски вкусной еды: теперь можем рекомендовать маленькое уютное заведение «Грузинские традиции». Холмистым рельефом и узкими улочками город напомнил Тбилиси — здесь очень похожая атмосфера, только как бы сжатая в компактный формат.
При этом центр Кисловодска переносит в недалёкое прошлое. Повсюду играет музыка 1990-х, гуляют люди старшего поколения. Полагаю, это связано с тем, что местные санатории хорошо известны ещё с советских времён и остаются популярными.
Бермамыт
Ранним утром стартовали на первую запланированную точку — плато Бермамыт. Прежде я туда не забирался, хотя бывал на Кавказе много раз. Очень хотелось это упущение исправить, особенно когда смотрел на сотни потрясающих фотографий, снятых в теперь уже знаменитой локации.
Дорога на Бермамыт начинается от села Учкечкен. Первые 22 км гравийки проходимы практически на любом автомобиле, но уже здесь «Нива» показала, зачем нужно было терпеливо и неспешно ехать те самые 1600 км по асфальту. Полнейший кайф пролетать на скорости мелкие ухабы и ямы, просто не замечая их!
Затем дорога поворачивает, и становится ясно: на обычной неподготовленной машине мы бы сюда даже не сунулись. Это внизу в сёлах расцветает абрикос, а здесь, на высоте 2592 метра над уровнем моря, в конце апреля ещё лежит снег. И следующие 13 км на дорогу уже мало похожи. Но экспедиционная «Нива» гребёт! Включили межосевую блокировку, понижайку — и ползём дальше.
Не уверен, что фотографии способны передать непростые условия маршрута, поэтому постараюсь описать словами. В это время года земля ещё не просохла после зимы, протектор забивается глиной, а карабкаться приходится по накатанной местными джиперами колее по колено глубиной. Да к тому же по серьёзному уклону.
Не понимаю как, но «Нива» просто ехала и ехала! Хотя иногда это казалось невозможным: мы 100 раз думали, что вот сейчас точно придётся разворачиваться, однако Lada чудом вывозила. Даже с палаткой на крыше и, признаюсь, с ощутимым перегрузом. Ведь в какой-то момент съёмочной группе пришлось оставить Volvo XC90 и пересесть к нам.
В один момент кто-то из операторов сзади радостно воскликнул: «Я хочу эту машину!» Чистая правда — тяжёлое и опасное восхождение на подготовленной «Ниве» превратилось в увлекательный аттракцион, который не хотелось покидать.
И вот — вершина плато! Добрались! С вершины открывается максимально эпичный, суровый и вдохновляющий вид. Такие пейзажи — моя зависимость, благодаря им живёт моё творчество, благодаря им я понимаю, что нашёл себя в этом мире.
Обычно с Бермамыта можно любоваться снежной цепью гор и дедушкой Эльбрусом. Но пасмурная погода создала иную атмосферу — полного уединения и покоя, а в довершение из мрачных туч повалил снег, температура упала почти до нуля. Мне показалось, что нам даже повезло застать плато именно в таком уникальном состоянии — суровом и неприступном. Что-то в этом определённо есть.
Важный лайфхак для новичков — пишите трек маршрута. Подъём на Бермамыт представляет собой десятки направлений, которые сходятся и расходятся в хаотичном порядке. При возвращении домой в непогоду и в сумерках без подсказки легко заблудиться.
Подготовка к автомобильному путешествию — сложный процесс, в котором трудно сразу учесть все нюансы и расходы. Если не хватает денег на тюнинг или дополнительное оборудование, обратите внимание на кредит наличными от ВТБ. До конца апреля можно оформить кредит на любые цели по ставке 0% в первый месяц, а со второго месяца — от 4,4% при подключении страхования. Сумма кредита от 100 тысяч до 7 миллионов рублей позволит реализовать любые ваши идеи. *
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Ремонт
На следующий день, ещё под впечатлением от вчерашних приключений, мы отправились на новую точку — но стало понятно, что машина как-то странно себя ведёт. «Нива» была похожа на желе: корма раскачивается и ходит туда-сюда.
И тут у «Лады» имеется ещё один уникальный козырь — обслужить её готовы почти в любом региональном сервисе. Нашли гараж, загнали машину на подъёмник и вскоре услышали малоприятный вердикт: из-за перегруза и суровой эксплуатации начал отрываться кронштейн тяги Панара. На болтах сорвало резьбу, разболтало соединения, и часть крепежа мы уже потеряли. Но ничего — жить будем! Всё заменили, затянули, заварили и посоветовали больше так не мучить автомобиль, чтобы избежать полного разрушения узла. После возвращения в Москву придётся заняться ремонтом.
Серпантин
А впереди нас ждал один из самых красивых серпантинов Северного Кавказа. Я обожаю такие вписанные в природу дороги, как-то даже сорвался в Швейцарию, чтобы поснимать там горные трассы. Так что упустить шанс прохватить по извилистым поворотам на Джилы-Су не хотелось.
Другой вопрос, что уклон здесь оказался покруче, чем при подъёме на плато Бермамыт. Поэтому «Нива» с трудом тянула на второй передаче, местами приходилось переходить на пониженный ряд полноприводной трансмиссии. Но главное — цель снова достигнута и мы ночуем на крыше с прекрасным видом!
Палатка
Искатав серпантин вдоль и поперёк, встали лагерем. На развёртывание палатки ушло около 15 минут. Да и то только потому, что с такой моделью мы столкнулись впервые. Думаю, в следующий раз справимся минут за пять или быстрее.
Внутри уложен матрас толщиной 7–8 см — невероятный комфорт для ночёвки! Опытные люди наверняка спросят про ветроустойчивость — нужны ли дополнительные растяжки? Мы, конечно, с ураганом не сталкивались, но при среднем ветре (а в горах он достаточно сильный) палатка уверенно держала форму за счёт прочного металлического каркаса по периметру.
Почему путешествие на автомобиле несравнимо ни с чем
Солнце начало заходить за горизонт, мы развели костёр, заварили кофе — самое время подвести итог. Если описать путешествие одним словом, то это кайф! За эти дни я получил неимоверное удовольствие! Во мне всегда зрело желание иметь свой дом на колёсах, но от покупки удерживала их низкая проходимость. С моей любовью к самым диким уголкам мира нужно что-то более вездеходное. И похоже, я нашёл решение — вот такая «Нива» с палаткой подстёгивает отправиться за новыми приключениями!
Друзья, путешествуйте! С незабываемыми эмоциями, которые вы получите в своей поездке, не сравнятся никакие подарки и деньги. И ехать за много тысяч километров вовсе не обязательно. Можно выбраться в соседний лес, в другой город, на озеро — просто выходите из своих квартир и отправляйтесь за новыми впечатлениями.
Что делать, если нет времени копить на свою мечту? Ловите лайфхак — зачастую банки предлагают действительно выгодные предложения, которые позволяют быстро получить нужную сумму на исполнение желаний и реализацию самых смелых идей.
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Фото: Вячеслав Крылов