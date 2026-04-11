Ровно 90 лет назад компания Toyota запустила свою первую легковую модель AA, которая выпускалась с 1936 по 1943 годы. Правда, на старте она называлась Toyoda, но бренд быстро переименовали в более благозвучный. История её создания достойна романа, а находка единственного сохранившегося экземпляра — экранизации.
До машин Toyota делала ткацкие станки
Это сейчас Toyota — самый дорогой автобренд в мире, сверхпопулярные Corolla и RAV4, легенды вроде спорткара Supra из «Форсажа», культовые седаны Mark II и Chaser, прославившиеся в дрифте и дрэге. А на заре своей деятельности марка была так же далека от автобизнеса, как Токио от Нью-Йорка.
В конце XIX века предприниматель и изобретатель Сакити Тоёда запатентовал деревянный ткацкий станок с ручным приводом. Дальше появился первый в Японии станок с электропитанием, а в 1924 году — первый в мире автоматический агрегат под названием Toyoda Automatic Loom Type G. Тогда же старший сын Тоёды — Киитиро — во время поездок в Америку познакомился с автомобилями, полюбил их всей душой и решил разработать свой собственный. Сакити-сан стремление сына поддержал, продал патент на автоматический станок британской фирме и вложил вырученные деньги в развитие нового направления.
До начала Второй мировой войны Япония принципиально отставала от мировых держав в автопроме. Например, Mitsubishi Model A 1917 года на базе Fiat, который считался по национальным меркам одним из массовых, изготовили в количестве 22 штук. Культуры производства такой техники у японцев не было, поэтому спрос со стороны таксистов и прокатных контор удовлетворяли не местные фирмы, а недорогие Ford и Chevrolet с двигателями объёмом 3,0-4,0 литра. Обе марки обосновались на японской земле в 1920-х, начав сборку на фабриках в Йокогаме и Осаке. Поэтому при создании своей машины тойотовцы пристально изучали «американцев».
Мотор взяли от Chevrolet, кузов подсмотрели у Chrysler
Пробой стали три прототипа A1, собранные в мае 1935 года. При выборе донорского двигателя для AA (и его прототипа A1) сразу отмели непростой в производстве Ford V8 и остановились на рядной «шестёрке» Chevrolet Stovebolt с верхним расположением клапанов и одним нижним распредвалом. Агрегат Toyota Type A от американского прообраза отличается лишь модифицированным впускным коллектором. Мощность ранних вариантов едва дотягивала до 50 л.с., но после ряда доработок достигла 62-65 л.с. против 60 сил у Chevrolet. В трёхступенчатой механической коробке впервые на японском автомобиле применили синхронизаторы на второй и третьей передачах для облегчения переключений.
Компоновочные решения конструкторы AA заимствовали у прогрессивного Chrysler Airflow. Автомобили того периода с двухобъёмным кузовом страдали кошмарным распределением веса по осям. На заднюю приходилось около 65%, а с пассажирами и багажом — ещё больше. Отсюда откровенно небезопасные манеры, особенно на скользкой поверхности. Toyota скопировала идеи Крайслера: благодаря сдвинутому вперёд силовому агрегату развесовка приблизилась к идеальному соотношению 50:50. Эта специфика изменила характер управляемости с избыточной в сторону менее пугающей недостаточной. Капот был укорочен для увеличения внутреннего пространства. Заметный прогресс произошёл в части тормозов. Пока Ford и Chevrolet использовали механические системы, Toyota применила гидравлическую в крайслеровском стиле.
Кузов — разговор особый. Это одна из первых в Японии цельнометаллических конструкций, вдобавок очень эстетичная. Киитиро Тойода cтремился к дизайну «с запасом» — современному и не требующему частых изменений. В те годы за океаном очень кстати зародилась мода на обтекаемые кузова, и на её острие сверкали эпатажные инновационные DeSoto/Chrysler Airflow. Уолтер Крайслер видел в проекте большой потенциал, однако его машины провалились на рынке. Но пока покупатели проходили мимо, в Тойоте вдохновлялись американскими экспериментами. Дизайн AA, впрочем, не лишён индивидуальных штрихов. Фары, например, выполнены не заподлицо с передней частью, а установлены отдельно на крыльях.
Дешёвой машина не получилась
Не обошлось и без вынужденных технологических компромиссов. Если в Штатах кузовные панели штамповались с помощью прессов, то в Японии доминировал ручной труд. Методом прессования изготавливали всего несколько кузовных элементов AA. Двери симметричные — в ракурсе сбоку это отчётливо видно — и выходили из одной пресс-формы.
Toyota предназначалась для такси, прокатных компаний и использования с водителем, поэтому приоритет в её вполне просторном салоне отдавался задним пассажирам. Они чувствовали себя максимально комфортно. Спереди же, наоборот, было тесновато.
И всё же сделать дешёвой машину не получилось. Товарная Toyota, представленная 11 апреля 1936 года, от прототипов по технике почти не отличалась, а стоила довольно дорого — 3685 йен (примерно 1060 долларов), что сегодня соответствует сумме в 14 700 долларов. В своём сегменте Toyota AA позиционировалась на одном уровне с Ford и Chevrolet.
Однако уже на старте своей деятельности компания заявила о себе как о массовом производителе. Тираж — 1404 экземпляра AA и 353 кабриолета AB, включая военную версию ABR — сейчас не впечатляет, но он был прорывом для тогдашней национальной отрасли. Преемнице Toyota AA, линейке AC в этом отношении повезло гораздо меньше: до 1948 года выпущено всего 115 штук. Оно и понятно — шла Вторая мировая война.
Единственную Toyota AA нашли в России
При всей бережливости японцев сохранить в приличном виде хотя бы одну Toyota AA не удалось. Такой машины нет даже в заводском музее! Все попытки компании найти подходящий экземпляр к полувековому юбилею в 1980-х оказались тщетными. В итоге по кускам чертежей разных лет построили реплику и на этом успокоились. А в 1996-м поступили ещё оригинальнее — выпустили странноватый ретрокар Toyota Classic а-ля AA на рамном шасси пикапа Hilux и с 2,0-литровой нижневальной «четвёркой». Тираж — всего сотня экземпляров, стоимость — от 75 тысяч долларов.
Но жизнь иногда подкидывает сюрпризы, и в нулевых настоящая AA нашлась, причём — в России! В 2008 году на одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже странного Chevrolet, который гнил где-то в деревне под Владивостоком. Специалисты узнали в машине побитый временем Toyota AA с изменённой задней частью, двигателем и колёсами от ГАЗ-51 и перенесённым на левую сторону рулём. История гласит, что машина была вывезена в конце Великой отечественной войны, трудилась в колхозном хозяйстве, потом простаивала в гараже, а в конце-концов внук первого владельца решил её продать.
Внимательный читатель объявления — российский студент — заметил несоответствие и разместил информацию о возможной находке на голландском ресурсе Classic Car. Сообщение переслали Рональду Койману — директору Лоумановского музея, который считается крупнейшей частной автоколлекцией Нидерландов. Запросив в России ещё несколько фотографий, тот самолично отправился смотреть машину в сопровождении двух помощников (вероятно, сотрудников спецслужб) — русского и британца. Они помогли выкупить машину, погрузить её в транспортный вагон и, главное, получить разрешение на вывоз из страны у отечественного Министерства культуры — процесс доставки и прохождения всех формальностей занял семь месяцев. О приключении Коймана вышла статья в февральском номере журнала Octane за 2013 год.
Прежде, чем поставить автомобиль в музей, голландцы пригласили делегацию японских экспертов вместе с исполняющим обязанности президента Toyota Акио Тойода. Те подтвердили, что перед ними не просто оригинальная AA, а модель 1936 года, одна из ста штук! В музее машину выставили в «первозданном» виде — покрытую пылью и ржавчиной, с разбитыми окнами и затхлой обивкой салона. Экспозиция сопровождается кинохроникой и визуальными инсталляциями. Кто бы мог подумать, что измученный жизнью и российским бездорожьем старичок в полутёмном помещении станет одним из самых ценных экспонатов сокровищницы автоистории?
Подождите
Объявления загружаются