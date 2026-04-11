До машин Toyota делала ткацкие станки

Это сейчас Toyota — самый дорогой автобренд в мире, сверхпопулярные Corolla и RAV4, легенды вроде спорткара Supra из «Форсажа», культовые седаны Mark II и Chaser, прославившиеся в дрифте и дрэге. А на заре своей деятельности марка была так же далека от автобизнеса, как Токио от Нью-Йорка.

В конце XIX века предприниматель и изобретатель Сакити Тоёда запатентовал деревянный ткацкий станок с ручным приводом. Дальше появился первый в Японии станок с электропитанием, а в 1924 году — первый в мире автоматический агрегат под названием Toyoda Automatic Loom Type G. Тогда же старший сын Тоёды — Киитиро — во время поездок в Америку познакомился с автомобилями, полюбил их всей душой и решил разработать свой собственный. Сакити-сан стремление сына поддержал, продал патент на автоматический станок британской фирме и вложил вырученные деньги в развитие нового направления.