«Зимний Урал больше порадует профессионалов-альпинистов и любителей экстрима, но даже даже для неподготовленных туристов у нас есть однодневные зимние туры на многочисленные Уральские горы. Удобные тропы в снегу проложены на горе Сугомак, Аракульском шихане и множестве других гор.

В парках Зюраткуль и Таганай особенно развит зимний туризм. Природа в этот сезон в горных районах показывает своё новое лицо — белоснежные иголочки и покрытые инеем сосновые лапы, бескрайние снежные поля, кедры и ели в пушистых хлопьях. Эмоции от увиденного невозможно передать словами. Сложность пеших зимних маршрутов по паркам разная, есть и сложные, и совсем простые, для детей и пенсионеров.

Есть на Урале локации, которые доступны исключительно зимой. В их число входят, например, шахты слюдорудника — подземные тоннели с ледяным дном, расположенные недалеко от красивого города Кыштым. Раньше там добывали слюду, сейчас штольни заброшены и по ним водят экскурсии. Летом на дне штолен стоит вода, поэтому посещать шахты можно только зимой. Бродить по туннелям очень интересно. В шахтах можно встретить летучих мышей, увидеть на стенах живописные грибы-поганки и блестящую слюду на стенах. Рядом есть красивая экологическая тропа.

Ещё одно место, увидеть которое можно только зимой, — природный ледяной фонтан в парке Зюраткуль, который образуется из небольшого гейзера, бьющего из-под земли. За зиму ледяная глыба вырастает до 18 метров в высоту. Со стороны лёд выглядит ярко-голубым из-за особого преломления света в кристаллах. Очень зрелищная достопримечательность Урала!

В Пермском крае совершенно потрясающий в зимний сезон водопад Плакун на берегу реки Сылвы: он замерзает и превращается в нагромождение огромных сосулек и причудливых ледяных кристаллов. Выглядит это как чертоги Снежной королевы. Нечто подобное можно увидеть в том же Пермском крае в районе реки Мельничная возле посёлка Усть-Койва. Там находится Хрустальный водопад на Мельничном ручье. Зимой он превращается в большую стену сосулек с человеческий рост и со стороны напоминает прозрачные зубы монстра. Перед посещением рекомендую посмотреть в интернете, в каком состоянии пребывает Хрустальный водопад, так как иногда туристы ломают его зубья и от сосулей ничего не остаётся. Чаще всего это происходит к концу зимы.

В Челябинской области зимой доступна Пещера Сказок, которую также называют Шемахинской. Летом её ходы затоплены водой, а зимой образуется ледяное дно, по которому можно спокойно гулять. У пещеры очень интересные волнообразные стены: если приглядеться, на них можно увидеть отпечатки древних раковин и кораллов. Это напоминание о том, что миллионы лет назад в этих краях плескался древний Уральский океан, о котором сегодня осталась лишь память.

Для любителей индустриального туризма и необычных достопримечательностей у нас тоже кое-что есть. А именно — заброшенный Дидинский тоннель, протяжённость которого более километра. В нём тоже образуется ледяное дно, а летом стоит вода глубиной до метра. Построен тоннель в 1918 году, раньше по нему проходили поезда, сейчас можно увидеть только остатки шпал подо льдом. Интересен Дидинский тоннель своей загадочностью и какой-то совершенно особенной атмосферой. Современные художники написали на входе "Всё проходит", а на выходе — "И это пройдёт". Уважаемые автотуристы, не проезжайте по этой достопримечательности на машине, тем самым вы можете проломить лёд. Так вы не только ограничите доступ к этой локации другим гостям Урала, но и создадите опасную ситуацию пешим туристам. Машину лучше оставить у входа и вернуться к ней после прогулки».