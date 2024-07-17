Решили отправиться на Урал на автомобиле, но не знаете, что там можно посмотреть, помимо знаменитых Уральских гор? Сейчас исправим! Поговорили с несколькими экспертами по региону и составили подробный маршрут поездки: как доехать до Урала на машине из столицы, когда стартует туристический сезон, а главное — куда именно поехать на Урал и что посмотреть в разных частях этого большого региона. Между прочим, у нас есть два варианта для большого путешествия по Уралу на машине.
Оптимальный сезон для поездки на Урал
Планируя путешествие на Урал, заранее подумайте, чем именно хотите заняться и как провести отпуск. Предпочитаете горнолыжный отдых — приезжайте зимой, любите поплавать — Урал будет ждать вас летом. Ну а ранняя осень и поздняя весна — самое комфортное время для длительных прогулок на природе.
«Путешествовать по Уралу можно в любое время года: в каждый сезон он найдёт, чем вас удивить. Но, честно, рекомендую поездку в золотую осень, с сентября до конца октября. Это по-настоящему идеальная пора для путешествий! Пейзажи становятся живее, сильных холодов ещё нет, как и изнуряющей жары, которая часто бывает на Урале летом».
Как добраться до Урала из Москвы
Площадь региона — более 2 миллионов квадратных километров, что гораздо больше, например, площади Японии, Италии и Франции вместе взятых. Сердце Урала находится в столице — Екатеринбурге, до которого и будет пролегать наш маршрут.
Путешествуя на автомобиле, можно заранее решить, какие города и регионы России стоит посетить на пути к Екатеринбургу. Ведь маршрута два, а время в пути и километраж примерно одинаковые, поэтому выбирайте на свой вкус. Рассказываем подробнее про оба варианта.
Вариант 1: маршрут через Башкирию
«Из Москвы в Екатеринбург можно добраться через Башкирию. А это богатейший край, известный своими природными локациями. В Башкирию, разумеется, стоит ехать в отдельное путешествие, причём — минимум на неделю. Осенью там особенно красиво. Если решитесь проехать этой дорогой, сможете посетить необычное озеро-родник Зянгяр-куль с лазурной водой и песчаным пляжем. В течение всего года сюда приезжают местные жители и туристы, чтобы искупаться. Температура воды даже в сильные морозы не опускается ниже 5 градусов. В округе озера есть небольшая гора и несколько лесных дорог, где осенью можно прогуляться, а зимой — устроить лыжный пробег. Вообще в Башкирии множество интересных локаций: на автомобиле можно доехать до живописного горного хребта Инзерские Зубчатки и горной вершины Розовые Скалы. А в столице Башкирии, Уфе, стоит посетить главный мемориал "Салават Юлаев", откуда открываются колоритные виды на город и реку Белая».
Про Уфу, столицу Башкирии, у нас есть отдельный гид по интересным местам, отелям и ресторанам города. В нём также найдётся описание самых интересных локаций в окрестностях Уфы и природных заказников региона.
Вариант 2: маршрут через Пермь
«В путешествии до Екатеринбурга из Москвы первой остановкой на Урале может стать город Пермь. Здесь вы увидите красивую набережную реки Камы, сможете посетить всемирно известную Кунгурскую ледяную пещеру и другие красивые локации. После Пермской области, уже на подъезде к Екатеринбургу у Нижнесергинского района будет возможность заехать в природный парк "Оленьи ручьи". Осенью здесь особенно прекрасно: лес играет красками, а в самом парке много экотроп и интересных мест. Есть высокие смотровые площадки, с которых открываются виды как с открытки».
Про город Пермь тоже есть подробный материал, в котором мы собрали самые интересные места региона и объединили их по направлениям. Можно не только ознакомиться с музеями и красивыми местами, но и выбрать хороший отель и ресторан.
Качество дорог на Урале
Отдельно стоит поговорить о том, какие на Урале дороги и можно ли не бояться за состояние дисков и подвески. С этим вопросом мы обратились к эксперту, который часто передвигается по региону на автомобиле.
«Качество дорог на Урале нельзя назвать плохим, но и идеальным тоже не назовёшь. Если сравнивать, например, с окрестностями Владивостока, то дороги на Урале объективно лучше. До большинства ключевых локаций можно добраться на обычном городском автомобиле. Однако, в отличие от кроссовера, легковушку придётся оставлять чуть дальше от некоторых природных достопримечательностей. Но, если честно, совсем уж непроходимых дорог к уральским достопримечательностям нет.
Планируя поездку, пользуйтесь навигаторами, где помечены грунтовые дороги. Лучше их избегать, потому что на Урале они, мягко говоря, не очень. Если протяжённость грунтовой дороги от трассы хотя бы 10 километров, то автомобилю будет сложно даже в сухую погоду. А в дождь дороги размывает так, что не выберешься. Например, недалеко от Екатеринбурга под Богдановичем есть очень необычная локация Уральский Марс, где можно сделать снимки как в фантастических фильмах про космос. Это бывшее месторождение огнеупорных глин. Если в сухую погоду на машине можно доехать до самого Марса, то в дождь или после дождей машину лучше бросить там, где заканчивается асфальт, а пару километров по грунтовой дороге преодолеть пешком. Такая история повторяется со многими локациями на природе».
Столица Урала: классные места Екатеринбурга
Как и в любом крупном городе, в столице Урала много туристических мест вроде океанариума, зоопарка, оперного театра и прочего. Найти всё это вы сможете самостоятельно или с помощью нашего подробного гида по городу. Тут же расскажем о топе достопримечательностей, которые стоит посетить, если решитесь отдохнуть в Екатеринбурге прежде, чем ехать к остальным уральским достопримечательностям.
«Екатеринбург — совершенно удивительный город, который находится на пересечении древних торговых путей и стоит на границе народностей — европейских и азиатских. Издревле город был местом обмена опытом, товарами, национальными традициями и знаниями. Здесь зарождались новые тенденции во всём: обработке камня, чеканке монет, художественных промыслах. Любое дело здесь процветало со своим колоритом, со своей историей, со своими тайнами и легендами. Если решите начать своё путешествие по Уралу со знакомства со столицей, Екатеринбургом, сможете по-настоящему прочувствовать атмосферу и энергетику нашего региона».
Уральский Арбат
Улицу Вайнера местные жители давно прозвали уральским Арбатом. И для этого есть веская причина: в самом центре Екатеринбурга на одной локации собраны все популярные кафе и рестораны в небольших исторических домиках. Это отличное место, чтобы быстро и вкусно перекусить. С улицы постоянно доносятся песни екатеринбургских музыкантов, а закоулочки украшают скульптуры всеми любимых героев: прогуливаясь, можно сделать селфи с Геной Букиным или Майклом Джексоном.
Открытый бассейн на небоскрёбе
На крыше отеля «Высоцкий» в Екатеринбурге находится Sky Infinity Pool — самый красивый и высокий панорамный бассейн не только на Урале, но и во всей России. С высоты 197 метров открываются панорамные виды на весь Екатеринбург. Помимо открытого бассейна, тут есть спа-зона с джакузи, а также закрытые бассейны и сауны с видом на город. Посещение обойдётся в 2500 рублей с человека на два часа и очень порадует путешественников после долгой дороги.
Музей первого президента России
Хотите лучше узнать культуру и историю Екатеринбурга — отправляйтесь в музей первого президента России Бориса Ельцина. Здесь можно погрузиться в атмосферу 1990-х: вас ждут плакаты, инсталляции, модели автомобилей и многое другое. Приятное место, чтобы предаться ностальгии и посмотреть какую-нибудь местную временную выставку, которые тут часто проводят.
Уникальные места Среднего Урала. Свердловская область
Средний Урал расположен недалеко от Екатеринбурга, он богат своими природными локациями, разбросанными по большей части по Свердловской области. Рассказываем подробнее, куда поехать, если вы хотите посмотреть именно Средний Урал.
Оленьи ручьи
Природный парк «Оленьи Ручьи» — один из самых живописных на всём Урале. Считается, что назван он в честь найденного наскального рисунка оленя возрастом более 15 тысяч лет. Это не единственная древняя находка. На территории по сегодняшний день ведутся раскопки, археологи находят реликвии, среди которых есть, например, предметы быта древнего человека.
Парк открыт для посещений. Приехать в «Оленьи Ручьи» стоит ради живописной природы: на территории в 12 гектаров разбросаны пещеры, озёра, урочища, скалы и рудники. Для туристов есть несколько пеших маршрутов: прогулка по малому кольцу займёт около 3 часов, а на большой круг с прогулкой к карстовым пещерам придётся заложить не менее 7 часов.
Бажовские места
Ещё один природный парк «Бажовские места» носит имя знаменитого уральского писателя Павла Петровича Бажова, который часто тут гулял. Природа вдохновила писателя на творчество: здесь он записывал народные предания и создавал образ родной ему Сысерти и окрестностей, которые увековечены во многих его сказках, очерках и повестях.
Тут можно полюбоваться яркими цветочными лугами, карьерами, озером в форме сердца и другими красотами. Кстати, на территории парка водятся лоси, куницы, волки и даже медведи. Не переживайте, по туристическим маршрутам они не встретятся, но вот зайцы-беляки, ежи и белки могут скрасить прогулку.
Азов-гора
Одно из главных достояний Среднего Урала, которое появилось после застывания базальтовых лав прямо на серии вертикальных горных пород диабазов. Высота скал Азов-горы достигает 25 метров. Местами между ними видно проходы, которые местные называют «воротами».
Поднявшись на скалы, увидите панораму на город Полевской и каменные колонны горы. Особенно красиво тут в золотую осень. По Азов-горе можно взять экскурсионный маршрут «Легенды горы Азов» и узнать, откуда появилось такое название и правда ли, что здесь водились огненные красавицы — духи, приманивающие по ночам странников. Кстати, в 2016 году этот маршрут получил номинацию «лучшего в Свердловской области».
Каменные палатки
«Каменные палатки распластались по всему Уралу, по большей части они расположены в лесных зонах Екатеринбурга и его окрестностях. Это не очень высокие причудливые скалы, где камни лежат друг на друге "блинчиками". Их очень много в здешних лесах, и по ним совершенно безопасно лазить. На скалах повыше рекомендую заниматься скалолазанием с помощью специальной экипировки. На некоторых, например рядом с посёлком Северка под Екатеринбургом, сохранились древние рисунки "писаницы", выведенные охрой 200–300 тысяч лет назад.
Древние писаницы
Древние писаницы можно увидеть также на скалах по берегам некоторых рек. Так, очень красивый маршрут проходит по парку со скалами в городе Каменске-Уральском. В сезон до холодов можно совершить прогулку по реке Исеть на речном кораблике, виды открываются совершенно потрясающие. Можно пройтись по берегам и пешком, а также залезть на невысокие скалы и сфотографировать.
Качканар
Одна из самых необычных и нетипичных для Среднего Урала локаций — гора Качканар — расположена возле одноимённого города. Раньше на этой горе был буддийский монастырь Шедруб Линг, вырубленный прямо в скалах. Недавно власти снесли постройки монастыря, но оставили буддийские святыни, а именно — огромную статую Будды, разноцветные ступы и живописные ворота. Буддисты теперь живут в деревне Косья у подножия горы и ухаживают за своими святынями на горе.
На этой горе есть природные достопримечательности: очень необычные скальные останцы, один из самых известных — скала Верблюд. На ней растут карликовые кедры, пейзаж выглядит сказочно и необычно. В холодное время года из-за повышенной влажности на высоте около 800 метров все постройки, а также кедры с иголочками покрываются разными видами инея. Выглядит сказочно.
Сейчас доступ к вершине горы Качканар контролирует руководство предприятия ЕВРАЗ. На лесной дороге стоят КПП, где у туристов проверяют документы. Чтобы попасть на гору, нужно заранее подать бесплатную заявку на сайте. Посещение горы с буддийскими святынями разрешено только днём в субботу и воскресенье. Машину можно оставить в деревне Косья. На саму вершину Качканара ведёт удобная дорога, по которой можно подняться пешком, путь наверх занимает около двух часов.
Нижняя Синячиха
В селе Нижняя Синячиха находится настоящий музей под открытым небом. Здесь расположилось собрание старинных деревянных строений, привезённых из разных мест области и заново построенных на небольшой площади. В селе можно познакомиться с историей горнозаводского дела на Урале — наследием богатейших русских предпринимателей Демидовых, а также посетить уникальный храм-музей XVIII века».
Путешествие по западной части Урала. Пермский край
Если вы придерживались второго варианта маршрута, первой остановкой на Урале станет Пермь, о которой мы уже упоминали. Но если вы поехали на Урал через Башкирию, напрямую в Пермь не попадёте. Хотя добраться сюда определённо стоит. Время в пути от Екатеринбурга — около 5 часов. Рассказываем, что посмотреть в западной части Урала.
Деревня Суксун
«Эта деревня считается родиной самоваров, поэтому в самом центре располагается музей самовара. В округе находится гора Вакутин Камень. Восхождение по гладкой лесной тропинке займёт всего 15 минут. Виды с вершины отличные — под ногами река Сылва делает петлю, рядом простираются леса и поля. В округе этой же деревни есть водопад Плакун. В зимнюю пору потоки воды застывают, образуя причудливые формы. Всего одна деревня, а сколько интересного.
Кунгур и Кунгурская ледяная пещера
Этот город должен был стать столицей Пермского края вместо Перми. Через Кунгур проходили все значимые торговые пути. За городом закреплён товарный знак — чайная столица Российской империи. Сегодня здесь можно полюбоваться извилистыми улочками, изобилующими старинными особняками. Можно закупиться на местном рынке и посетить дом гостеприимной хозяйки, которая угощает пирожками из русской печи. Отдельно рекомендую заглянуть в Тихвинскую церковь возрастом более 250 лет и забраться на колокольню, откуда весь город как на ладони. И только в Кунгуре можно прикоснуться к Пупу Земли и отправиться в недра Кунгурской пещеры.
Кунгурская ледяная пещера — одна из ключевых достопримечательностей всего Урала. Именно она всплывает в числе первых по запросу «Урал: куда поехать и что посмотреть». Это комплекс на берегу реки Сылвы с пещерой, гостиницей, кафе и сувенирной лавкой. Внутри обледенелой пещеры, подсвеченной разноцветными огнями, есть туристические тропы, где-то придётся двигаться ползком по ущельям с фонариком.
Мыс Стрелка
Мыс Стрелка — удивительная локация всего в 30 минутах езды от Перми. Это место окутано легендами о пророке Заратустре — жреце, поклонявшемуся богу Мудрости. Приезжайте к мысу, и чтобы сделать красивые фото. Огромная сила двух рек, Камы и Чусовой, питают мыс Стрелка изнутри, сможете увидеть величие природы. Если ищете, что посмотреть на Урале летом на автомобиле, то вам точно сюда. К тому же это хорошая точка для пикника: тут есть просторная поляна. А если подобраться к одному из берегов, то можно отправиться в водное приключение на сапе.
Хохловка
Об этом этномузее не слышал только ленивый! Ещё бы, ведь здесь 23 уникальных памятника XVII–XX веков. На 35 гектарах разбросаны деревянные здания и сооружения, привезённые из разных мест Пермского края. С головой погрузитесь в быт и образ жизни наших предков. Также Хохловка ежегодно становится местом притяжения творческих людей. Здесь проходят фестивали, показы мод, исторические сценки, реконструкции боёв, танцевальные и музыкальные шоу. Кто знает, может, и на ваше путешествие выпадет интересное событие. За расписанием мероприятий можно следить на официальном сайте.
Скала Ермак
Миллионы лет назад здесь плескалось Пермское море. До сих пор внимательные туристы находят окаменелые растения и животных.
Скала Ермак находится на берегу Сылвы, в 20 минутах от города. Это целая семья скал: Ермак, Ермачиха и Ермачонок. Все они расположены недалеко друг от друга, а взобраться на вершину каждой из скал сможет даже ребёнок. В низине, на берегу реки, есть специальные места, чтобы устроить пикник или разбить палатку. Это отличное место для семейного отдыха на Урале летом, если путешествуете на машине.
Каменный город
Про это чудо природы знают далеко за пределами края. И мы, как жители Перми, не можем обойти его стороной. Это единственный в стране ландшафтный памятник, раскинувшийся аж на 30 гектраров! Искусные улочки, лабиринты, смотровые площадки и местные каменные стражи — совершенно не верится, что всё это сотворила природа, а не человек. Каменный город расположен недалеко от посёлка Шумихинский под Губахой. Приятный бонус: рядом с локацией есть большая автомобильная площадка».
Усьвинские столбы
«Если смотрели фильм "Сердце Пармы", снятый по одноимённому роману уральского писателя Алексея Иванова, наверняка могли заметить часть самых красивых природных локаций Пермского края — скалы Усьвинские Столбы, нависающие над рекой. Со стороны они напоминают каменный город с выложенными природой площадями и улочками. Здесь же сохранилось наследие кинематографа: после съёмок фильма "Сердце Пармы" осталась огромная деревянная крепость — декорации фильма».
Северный Урал: от Свердловской области до республики Коми
Столицей Северного Урала называют город Серов. Именно в его окраинах расположена большая часть главных локаций, куда можно поехать, планируя отдых на Урале на машине. Делимся достопримечательностями, которые будет интересно посетить в поездке.
Конжаковский Камень
Гора в южной части Северного Урала, известная своими живописными ландшафтами. С верхушки видно, как близлежащие кедровые леса сменяются лесотундрой и горными перепадами. Ради такого вида придётся постараться: подъём на вершину долгий и довольно тяжёлый. Высшая точка Конжака находится на вершине небольших скал на высоте 1569 метров. У неподготовленных туристов после подъёма могут несколько дней болеть ноги. Рекомендуем заранее прикупить трекинговые палки (на Яндекс Маркете) и захватить термос с горячим чаем. Кстати, здесь нередко встречаются магнитные аномалии, которые могут сбить ориентирующихся по компасу туристов. Поэтому, если поднимаетесь в горы впервые, лучше возьмите с собой опытного гида.
Отортен
Ещё одна вершина, которую можно покорить на Северном Урале. Она расположена в Ивдельском городском округе Свердловской области на границе с Республикой Коми. У подножья горы находится небольшое, но очень красивое озеро Лунтхусаптур. На вершине горы можно увидеть живописные каменные обнажения — останцы, каменные городки и причудливые Золотые Ворота. На многих точках подъёма красуются живописные луга с разноцветными растениями. Немного южнее от Отортена находится знаменитый перевал Дятлова, а уже в северном направлении — плато Маньпупунёр. Начать путешествие по местности стоит именно с Отортена, двигаясь от горы к следующим точкам.
Перевал Дятлова
Перевал Дятлова расположен между горой Холатчахль и безымянной высотой, находящейся к востоку от Главного Уральского хребта. Подняться на это легендарное место даже сегодня могут только опытные альпинисты. Чтобы преодолеть перевал, придётся пройти трудные и извилистые тропы. Зато в пути можно увидеть огромные горные хребты, луга, озёра и другие красивые места. Кстати, сегодня на маршруте от перевала Дятлова до плато Маньпупунёр можно остановиться на ночь в кемпинге «Горные лагеря». Там есть всё необходимое для отдыха во время продолжительного похода.
Плато Маньпупунёр
Это плато с причудливым названием — одна из главных достопримечательностей Урала, включённая в список семи чудес России и охраняемая ЮНЕСКО. Если перевести слово «Маньпупунёр» с языка народа манси, название горы будет буквально означать «малая гора идолов». На самой вершине красуются 7 одиночных каменных столбов. Высота их постоянно меняется, большинство столбов достигает от 30 до 42 метров, что больше высоты 10-этажного дома. Их можно считать настоящим чудом, сравнимым с фигурами на острове Пасхи.
Официально столбы появились из-за выветривания. Такое чудо природы считают геологическим памятником и природным достоянием всемирного значения. Добраться до столбов, что расположены на самой вершине плато, можно пешком, на вертолёте, снегоходе и даже лыжах — в зависимости от сезона и ваших предпочтений.
Куда съездить на Южном Урале. Челябинская область
Столицей Южного Урала считается город Челябинск, про который у нас тоже есть подробный материал. Поэтому, если решитесь задержаться на юге подольше — сможете найти, где переночевать и вкусно поужинать. Ну а для тех, кто предпочитает исследовать окрестности Южного Урала, — вот топ локальных достопримечательностей.
Озеро Тургояк
«Южный Урал — это более высокие, по сравнению со Средним Уралом, живописные горы и множество озёр. В их числе знаменитый Тургояк с чистейшей водой и таинственным островом Веры, куда можно добраться на катере или на яхте. Зимой Тургояк покрывается льдом, который местами прозрачен, без снега он выглядит так же красиво, как и сказочный лёд Байкала. Ну а летом здесь можно искупаться и отдохнуть на пляже всей семьёй. Пожалуй, это один из лучших вариантов для тех, кто ищет, что посмотреть на Урале летом.
Аракульский шихан
Одна из самых красивых и доступных локаций Челябинской области — Аракульский шихан, у подножья которого расположено озеро Аракуль. Скалы на вершине Шихана напоминают Китайскую стену. С высоты можно увидеть аж 11 озёр! Машину можно оставить прямо у озера или же в посёлке Аракуль неподалёку, чтобы прогуляться по местным красотам. Кстати, в этом же посёлке есть турбаза, где в любое время года можно остановиться на отдых.
Айские притёсы
Красивейшее место — высоченные скалы Айские Притёсы на реке Ай. Виды отсюда открываются волшебные. Понравится не только любителям созерцать красоты природы, но и настоящим экстремалам: прямо на утёсах оборудован экстрим-парк. За отдельную плату можно покататься на качелях, висящих прямо над обрывом или же проехаться на велосипеде по тросу между скал и прыгнуть в обрыв с тарзанкой.
Уральский Диснейленд
Недалеко от Айских Притёсов есть город Сатка — в нём в 1990-х местный бизнесмен открыл необычный парк "Сонькина Лагуна", который сегодня все называют уральским Диснейлендом. На территории парка находятся отели и кафе в виде крепостей. Украшают ландшафты забавные скульптуры, вроде Кинг-Конга и героев советских комедий и мультфильмов. Помимо аттракционов есть остров на пруду, куда зимой можно добраться по льду на повозке с лошадьми, а летом — на кораблике. На острове тоже стоят гостевые домики, есть места для пикников, а также там открыты замок страха, музей пыток и средневековый замок. Есть в "Сонькиной Лагуне" и небольшой аквапарк с горкой прямо на пруду».
Гора Сугомак и пещера из мрамора
Гора Сугомак и Сугомакская пещера из мрамора — популярные и легкодоступные достопримечательности Челябинской области. С горы Сугомак открываются потрясающие виды, а пещера практически полностью состоит из мраморных пород. Высшая точка горы — всего 591 метр над уровнем моря, благодаря чему сюда можно легко и быстро подняться. Тропинки на гору есть даже в зимнее время, а путь по ним не займёт более часа. Сама вершина и места рядом покрыты лиственным лесом. Пещеру тоже можно посетить. Она состоит из трёх гротов, что соединены узкими проходами. Зимой в первом проходовом гроте образуются красивые снежные кристаллы, а внизу пещеры можно увидеть ледяные сталагмиты.
Озеро Аллаки
Озеро Аллаки находится в Каслинском районе Челябинской области. Летом сюда приезжают, чтобы отдохнуть и покупаться, а осенью, когда температура понижается, туристы стягиваются сюда, чтобы полюбоваться каменными палатками. Самые высокие из них возвышаются над землей на 10–12 метров, а низкие не превышают 2 метров, благодаря чему по ним можно полазить. Некоторые камни имеют необычные сквозные отверстия и лунки, с определённого ракурса могут быть похожи на фигуры с острова Пасхи. Живописное место для тех, кто любит оставаться на ночь на природе или делать необычные фотосессии.
Озеро Зюраткуль
Живописнейшее и одно из известнейших озёр Урала Зюраткуль считается единственным в этой местности, расположенным на столь высокой отметке — 724 метра над уровнем моря. Оно лежит прямо на западном склоне Уральского хребта и представляет собой чашу, что окружена хребтами и склонами, покрытыми тайгой. Это невероятно красивое место, в особенности живописно тут осенью. При желании можно остановиться в одноимённом экопарке с ночёвкой.
Таганай
Национальный парк Таганай расположен в западной части Челябинской области на границе Европы с Азией. За одно посещение сможете увидеть горы Урала, группы скал, копи, каменную реку и сопки. Туристам в парке Таганай предлагают восемь экскурсионных туров, маршрут которых зависит от количества посещаемых мест. Зимой парк организует тематический новогодний маршрут для самых маленьких — по пути можно будет не только увидеть главные достопримечательности, но и поучаствовать в квестах от сказочных персонажей.
Если поедете на Южный Урал всего на пару дней, рекомендуем посетить именно этот парк, чтобы за один визит посмотреть основную часть местных красот и познакомиться поближе с природой Урала.
Что посмотреть зимой на Урале
Есть на Урале достопримечательности, которые доступны к посещению только зимой. Знают о них лишь экскурсоводы и некоторые местные жители. Однако специально для Журнала Авто.ру местный специалист приоткрыл тайну и рассказал, что можно посмотреть зимой на Урале.
«Зимний Урал больше порадует профессионалов-альпинистов и любителей экстрима, но даже даже для неподготовленных туристов у нас есть однодневные зимние туры на многочисленные Уральские горы. Удобные тропы в снегу проложены на горе Сугомак, Аракульском шихане и множестве других гор.
В парках Зюраткуль и Таганай особенно развит зимний туризм. Природа в этот сезон в горных районах показывает своё новое лицо — белоснежные иголочки и покрытые инеем сосновые лапы, бескрайние снежные поля, кедры и ели в пушистых хлопьях. Эмоции от увиденного невозможно передать словами. Сложность пеших зимних маршрутов по паркам разная, есть и сложные, и совсем простые, для детей и пенсионеров.
Есть на Урале локации, которые доступны исключительно зимой. В их число входят, например, шахты слюдорудника — подземные тоннели с ледяным дном, расположенные недалеко от красивого города Кыштым. Раньше там добывали слюду, сейчас штольни заброшены и по ним водят экскурсии. Летом на дне штолен стоит вода, поэтому посещать шахты можно только зимой. Бродить по туннелям очень интересно. В шахтах можно встретить летучих мышей, увидеть на стенах живописные грибы-поганки и блестящую слюду на стенах. Рядом есть красивая экологическая тропа.
Ещё одно место, увидеть которое можно только зимой, — природный ледяной фонтан в парке Зюраткуль, который образуется из небольшого гейзера, бьющего из-под земли. За зиму ледяная глыба вырастает до 18 метров в высоту. Со стороны лёд выглядит ярко-голубым из-за особого преломления света в кристаллах. Очень зрелищная достопримечательность Урала!
В Пермском крае совершенно потрясающий в зимний сезон водопад Плакун на берегу реки Сылвы: он замерзает и превращается в нагромождение огромных сосулек и причудливых ледяных кристаллов. Выглядит это как чертоги Снежной королевы. Нечто подобное можно увидеть в том же Пермском крае в районе реки Мельничная возле посёлка Усть-Койва. Там находится Хрустальный водопад на Мельничном ручье. Зимой он превращается в большую стену сосулек с человеческий рост и со стороны напоминает прозрачные зубы монстра. Перед посещением рекомендую посмотреть в интернете, в каком состоянии пребывает Хрустальный водопад, так как иногда туристы ломают его зубья и от сосулей ничего не остаётся. Чаще всего это происходит к концу зимы.
В Челябинской области зимой доступна Пещера Сказок, которую также называют Шемахинской. Летом её ходы затоплены водой, а зимой образуется ледяное дно, по которому можно спокойно гулять. У пещеры очень интересные волнообразные стены: если приглядеться, на них можно увидеть отпечатки древних раковин и кораллов. Это напоминание о том, что миллионы лет назад в этих краях плескался древний Уральский океан, о котором сегодня осталась лишь память.
Для любителей индустриального туризма и необычных достопримечательностей у нас тоже кое-что есть. А именно — заброшенный Дидинский тоннель, протяжённость которого более километра. В нём тоже образуется ледяное дно, а летом стоит вода глубиной до метра. Построен тоннель в 1918 году, раньше по нему проходили поезда, сейчас можно увидеть только остатки шпал подо льдом. Интересен Дидинский тоннель своей загадочностью и какой-то совершенно особенной атмосферой. Современные художники написали на входе "Всё проходит", а на выходе — "И это пройдёт". Уважаемые автотуристы, не проезжайте по этой достопримечательности на машине, тем самым вы можете проломить лёд. Так вы не только ограничите доступ к этой локации другим гостям Урала, но и создадите опасную ситуацию пешим туристам. Машину лучше оставить у входа и вернуться к ней после прогулки».
Все точки на карте
Список наших направлений и локаций Урала очень широкий. Мы предоставили вам исчерпывающий перечень локаций с комментариями местных жителей и точными координатами мест. А чтобы вам было удобно ориентироваться по Уралу и его красотам, добавили все точки из текста на одну карту. Приятной поездки!