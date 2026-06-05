АвтоВАЗ подтвердил появление вариатора на Lada Granta

АвтоВАЗ сейчас оснащает Lada Granta только пятиступенчатой «механикой», однако в будущем ситуация изменится. Глава предприятия Максим Соколов, как сообщил ряд крупных российских СМИ, подтвердил адаптацию для этой модели бесступенчатой трансмиссии, устанавливающейся, например, на Весту. Массовую сборку новой модификации Гранты планируется запустить в первой половине 2027 года.
- Lada Granta располагает двумя двигателями, которые при одинаковом объёме 1,6 литра развивают 90 и 106 л.с. Вариатор будут предлагать только для менее мощного, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию и увеличить её моторесурс.
- Не исключено, что такое решение связано с рядом мер, предпринятых АвтоВАЗом для адаптации трансмиссии. Без них вариатор не помещался в имеющееся пространство, и пришлось доработать как кузов Lada Granta, так и корпус самой трансмиссии.
- Изменения, в свою очередь, привели к необходимости донастройки производственного процесса, на что требуется дополнительное время.
Примечательно, что ещё в начале года на АвтоВАЗе отрицали такую возможность. Один из топ-менеджеров предприятия Сергей Корниенко заявил, что самой доступной двухпедальной моделью Lada должна оставаться Iskra.
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