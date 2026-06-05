АвтоВАЗ подтвердил появление вариатора на Lada Granta

Lada Granta располагает двумя двигателями, которые при одинаковом объёме 1,6 литра развивают 90 и 106 л.с. Вариатор будут предлагать только для менее мощного, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию и увеличить её моторесурс.

Не исключено, что такое решение связано с рядом мер, предпринятых АвтоВАЗом для адаптации трансмиссии. Без них вариатор не помещался в имеющееся пространство, и пришлось доработать как кузов Lada Granta, так и корпус самой трансмиссии.