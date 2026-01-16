АвтоВАЗ не будет выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач

Со слов Корниенко, причина того, что Гранте не вернут «автомат», заключается в том, что версия с такой коробкой передач есть у Iskra, и именно она останется «входным» автомобилем с автоматической трансмиссией в линейке Lada. «Если к текущей Granta добавить „автомат“, какое-то время пройдет, себестоимость тоже увеличится, и, возможно, зазор от Iskra с „автоматом“ будет совсем небольшим», — пояснил представитель АвтоВАЗа.