АвтоВАЗ не будет выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач

АвтоВАЗ не планирует возвращать в гамму модели Lada Granta модификацию с автоматической коробкой передач, о чём порталу «Автоновости дня» рассказал руководитель продуктового маркетинга автопроизводителя Сергея Корниенко. В АвтоВАЗе Журналу Авто.ру не смогли оперативно подтвердить эту информацию.
- Со слов Корниенко, причина того, что Гранте не вернут «автомат», заключается в том, что версия с такой коробкой передач есть у Iskra, и именно она останется «входным» автомобилем с автоматической трансмиссией в линейке Lada. «Если к текущей Granta добавить „автомат“, какое-то время пройдет, себестоимость тоже увеличится, и, возможно, зазор от Iskra с „автоматом“ будет совсем небольшим», — пояснил представитель АвтоВАЗа.
- В 2024 году АвтоВАЗ выпустил ограниченную партию Lada Granta с японским четырёхступенчатым «автоматом» Jatco. Тогда с конвейера сошло 5 тысяч таких машин — столько коробок передач оставалось у завода. Двухпедальные Гранты поступили в продажу в апреле, а к декабрю того же года тираж был распродан. Стоила такая версия на 200 тысяч рублей дороже варианта с «механикой» в сопоставимой комплектации.
Весной прошлого года сообщалось, что АвтоВАЗ продолжит выпускать Lada Granta до тех пор, пока не неё будет спрос. То есть модель будет ещё некоторое время производиться параллельно с Iskra.
