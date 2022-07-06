Антикризисная Lada Granta с кондиционером и магнитолой появится в августе

Материал по теме
Антикризисная Lada Granta: полный список изменений и первое знакомство
Очень редкий мотоцикл из 1980-х продали вдвое дешевле внедорожника УАЗ Патриот
АвтоВАЗ собрал пробную партию антикризисной Lada Granta Classic'22 в более богатой комплектации. Как пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте», такая Гранта получит как минимум кондиционер и медиасистему. Массовая сборка улучшенных Lada Granta должна начаться в августе.
Продажи Lada Granta Classic’22 стартовали 16 июня. Для автомобиля в упрощённом варианте исполнения предлагается только один двигатель — 90-сильная версия восьмиклапанного 1,6-литрового мотора пониженного экологического класса в сочетании с механической коробкой. При этом Granta доступна в трёх типах кузова. Цена — от 675 900 рублей.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий