Антикризисная Lada Granta с кондиционером и магнитолой появится в августе

По данным источников, на такой Гранте будут применяться импортозамещённые компоненты: например, блок кондиционера установят не корейского производства, а изготовленный некоей российской компанией. Поставщик медиасистем не уточняется, но известно, что они получат монохромный дисплей. Автомобили предполагается по умолчанию оснащать легкосплавными дисками, которые сейчас предлагаются как опция.