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Антикризисная Lada Granta с кондиционером и магнитолой появится в августе

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ собрал пробную партию антикризисной Lada Granta Classic'22 в более богатой комплектации. Как пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте», такая Гранта получит как минимум кондиционер и медиасистему. Массовая сборка улучшенных Lada Granta должна начаться в августе.

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  • По данным источников, на такой Гранте будут применяться импортозамещённые компоненты: например, блок кондиционера установят не корейского производства, а изготовленный некоей российской компанией. Поставщик медиасистем не уточняется, но известно, что они получат монохромный дисплей. Автомобили предполагается по умолчанию оснащать легкосплавными дисками, которые сейчас предлагаются как опция.
  • У Lada Granta в более богатой комплектации появится «тревожная кнопка», но по-прежнему не будет АБС и подушек безопасности, а также задних электростеклоподъёмников.
  • Собранные сейчас улучшенные Гранты для продажи не предназначены: сборка товарных экземпляров стартует в следующем месяце — но при условии бесперебойной поставки комплектующих.

Продажи Lada Granta Classic’22 стартовали 16 июня. Для автомобиля в упрощённом варианте исполнения предлагается только один двигатель — 90-сильная версия восьмиклапанного 1,6-литрового мотора пониженного экологического класса в сочетании с механической коробкой. При этом Granta доступна в трёх типах кузова. Цена — от 675 900 рублей.

Доведись выбирать, предпочли бы кондиционер или подушки безопасности?

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