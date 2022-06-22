АвтоВАЗ может возобновить сборку Lada Largus уже в июле

Работа конвейера, на котором АвтоВАЗ собирает автомобили на платформе B0, может быть возобновлена в конце июля. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». Сейчас завод прорабатывает возможность перезапуска сборки универсала Lada Largus, который базируется на этой архитектуре. Ещё одна модель на платформе B0, хэтчбек Lada Xray, как сообщалось ранее, может быть снята с производства полностью.