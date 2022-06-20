АвтоВАЗ вернёт Ладам 16-клапанный мотор и «робот»

АвтоВАз планирует возобновить производство 16-клапанных двигателей и роботизированной трансмиссии АМТ. Об этом пишет издание «Лада.Онлайн» со ссылкой на близкие к заводу источники. Однако сроки перезапуска сборки пока не называются, так как агрегаты локализованы не полностью.
- И в 16-клапанных двигателях, и в вазовском «роботе» с одним сцеплением используются комплектующие зарубежных поставщиков — главным образом, из Германии. Это, к примеру, фазовращатели, форсунки, датчики, актуаторы и контроллеры. Соответственно, возобновить сборку этих агрегатов АвтоВАЗ сможет не ранее, чем будут найдены поставщики альтернатив. Источники утверждают, что процесс займёт не менее трёх месяцев.
- Пока неизвестно, появится ли на Ладах двигатель французского происхождения Renault H4m. Его сборка также локализована, но лишь частично. При этом на заводе уже заявили, что не рассматривают возможности возвращения к производству более старых моторов, включая карбюраторные. Одна из причин — необходимость применения педали газа с тросовым приводом, тогда как на Ладах используются электронные. Отказываться от них в Тольятти не планируют.
- Прочие автоматические трансмиссии, которые использовал АвтоВАЗ на серийных Ладах, вероятнее всего, не вернутся. Это «автомат» и вариатор японской компании Jatco, поставки которых приостановлены из-за санкций. При этом в долгосрочной перспективе предприятие рассматривает возможность использования коробок передач из Китая, но подробностей пока нет.
Сейчас АвтоВАЗ выпускает только одну модель — упрощённую Lada Granta, и только с одним двигателем. Это усовершенствованная до 90 л.с. версия восьмиклапанного 1,6-литрового «атмосферника», экологический класс которой в рамках импортозамещения понижен до «Евро-2». Однако глава предприятия Максим Соколов ранее заявлял, что АвтоВАЗ способен в течение 3–4 лет разработать собственную платформу с автоматической коробкой.