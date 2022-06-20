АвтоВАЗ вернёт Ладам 16-клапанный мотор и «робот»

Пока неизвестно, появится ли на Ладах двигатель французского происхождения Renault

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сборка также локализована, но лишь частично. При этом на заводе уже заявили, что не рассматривают возможности возвращения к производству более старых моторов, включая карбюраторные. Одна из причин — необходимость применения педали газа с тросовым приводом, тогда как на Ладах используются электронные. Отказываться от них в Тольятти не планируют.