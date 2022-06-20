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АвтоВАЗ попытается снизить стоимость своих автомобилей

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ планирует обсудить с поставщиками комплектующих возможности снижения стоимости автомобилей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Самарской области Дмитрия Азарова. Конференция состоится на этой неделе.

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  • Как заявил Азаров, поиск возможностей удешевления продукции АвтоВАЗа станет следствием предложения президента России. В рамках совещания по автопрому на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин предложил обеспечить доступность легковых автомобилей, снизив их стоимость.
  • Дмитрий Азаров отметил, что с начала года легковой транспорт подорожал в том числе и из-за роста цен на сырьё, в первую очередь металл. Сейчас на рынке происходит коррекция цен, что неминуемо должно отразиться на стоимости готовой продукции. Будет ли АвтоВАЗ предпринимать какие-то собственные усилия по удешевлению автомобилей, не уточняется.

Единственная модель, которую сейчас собирает тольяттинский завод, — это Lada Granta в упрощённой комплектации Classic по цене от 675 900 рублей за исполнение в кузове седан. Предполагается, что в течение лета АвтоВАЗ наладит сборку Niva Legend и Niva Travel в аналогичных комплектациях.

Как считаете, должны ли Лады быть дешевле?

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