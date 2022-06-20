АвтоВАЗ попытается снизить стоимость своих автомобилей

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АвтоВАЗ планирует обсудить с поставщиками комплектующих возможности снижения стоимости автомобилей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы Самарской области Дмитрия Азарова. Конференция состоится на этой неделе.
Единственная модель, которую сейчас собирает тольяттинский завод, — это Lada Granta в упрощённой комплектации Classic по цене от 675 900 рублей за исполнение в кузове седан. Предполагается, что в течение лета АвтоВАЗ наладит сборку Niva Legend и Niva Travel в аналогичных комплектациях.