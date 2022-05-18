АвтоВАЗ попрощается с Lada Xray: производство модели не станут возобновлять

На данный момент в активе марки Lada две модели на этой платформе

— кроме Xray на ней базируется ещё и универсал Largus.

Перспективы поставок комплектующих со стороны Renault выглядят туманно, и поэтому в руководстве АвтоВАЗа приняли

решение отказаться от Xray в пользу Ларгуса, который продаётся значительно лучше.