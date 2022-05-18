АвтоВАЗ попрощается с Lada Xray: производство модели не станут возобновлять

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Lada Xray: почему он провалился на рынке и что будет дальше
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АвтоВАЗ прекратит сборку хэтчбека Lada Xray даже при условии восстановления стабильной работы. Об этом пишут в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте»: источники сообщества утверждают, что проект фактически закрыт. Связывают это с уходом компании Renault с российского рынка, которая поставляла на конвейеры компоненты для производства автомобилей на платформе B0.
Место Lada Xray на конвейере может занять кроссовер Renault Duster, который базируется на той же платформе. Ранее сообщалось, что его сборку перенесут с московского предприятия в Тольятти, при этом выпускать вседорожник планируется под маркой Lada.
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