Как понять, что диски нужно менять

Есть две основные причины заменить тормозные диски. Обычно это банальный износ. Тормозные диски тоже относятся к расходникам, и их ресурс сильно зависит от интенсивности эксплуатации, манеры езды и других факторов. Активный стиль вождения, частые и резкие торможения, езда по горным дорогам снижают срок службы, но, если вы большую часть времени передвигаетесь по относительно свободным загородным трассам, диски могут прослужить очень долго.

Показатель износа диска — его толщина. В отличие от колодок, диск рекомендуют менять, если его толщина уменьшится всего на 2–3 мм от изначальной. Иногда на этих деталях выполняют небольшие проточки. Они указывают на максимально допустимый износ. Если их ещё видно на диске, он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Исчезли? Значит, пришла пора замены.

Второй повод поменять диски — их деформация. Если диски «повело», то есть рабочие поверхности потеряли правильную форму, эффективность торможения снижается. Кроме того, вы будете чувствовать вибрацию на руле и на педали тормоза, что очень неприятно. Считается, что в таких случаях диски можно проточить и не менять — мы уже рассказывали, когда это оправдано, а когда нет. В большинстве случаев, увы, приходится покупать новые диски.