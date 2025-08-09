Колодки и диски — ключевые компоненты тормозной системы. Когда они изнашиваются, ремонт откладывать нельзя. Конечно, проще обратиться в квалифицированный сервис, но можно обойтись и собственными силами. В этой статье мы объясним по шагам, как поменять тормозные диски на современном автомобиле.
Как понять, что диски нужно менять
Есть две основные причины заменить тормозные диски. Обычно это банальный износ. Тормозные диски тоже относятся к расходникам, и их ресурс сильно зависит от интенсивности эксплуатации, манеры езды и других факторов. Активный стиль вождения, частые и резкие торможения, езда по горным дорогам снижают срок службы, но, если вы большую часть времени передвигаетесь по относительно свободным загородным трассам, диски могут прослужить очень долго.
Показатель износа диска — его толщина. В отличие от колодок, диск рекомендуют менять, если его толщина уменьшится всего на 2–3 мм от изначальной. Иногда на этих деталях выполняют небольшие проточки. Они указывают на максимально допустимый износ. Если их ещё видно на диске, он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Исчезли? Значит, пришла пора замены.
Второй повод поменять диски — их деформация. Если диски «повело», то есть рабочие поверхности потеряли правильную форму, эффективность торможения снижается. Кроме того, вы будете чувствовать вибрацию на руле и на педали тормоза, что очень неприятно. Считается, что в таких случаях диски можно проточить и не менять — мы уже рассказывали, когда это оправдано, а когда нет. В большинстве случаев, увы, приходится покупать новые диски.
Что нужно для замены переднего тормозного диска
Замена передних тормозных дисков требует минимума инструментов. Прежде всего нужно подумать, как вывешивать колесо. В идеале лучше использовать подъёмник, но, если его нет, можно поднять нужную сторону домкратом. Не забудьте надёжно зафиксировать автомобиль на страховочной подставке, потому что в процессе демонтажа вам, вероятно, придётся прикладывать большие усилия.
Перечень необходимого инструмента примерно таков:
- баллонный ключ для демонтажа колеса;
- гаечные ключи (обычно на 7, 13 и 17 мм);
- пара шлицевых и крестовых отвёрток, большая и маленькая;
- молоток;
- металлическая щётка для очистки ступицы;
- медная смазка;
- спрей WD-40 или аналогичный.
Как снять тормозной диск со ступицы
Для начала нужно отвернуть колесо. Далее можно приступать к демонтажу диска:
- Отожмите колодки от диска, надавив тонкой отвёрткой на металлические основы накладок или тормозные цилиндры.
- Нужно снять суппорт. Как правило, он крепится двумя болтами с внутренней стороны. Открутите их и аккуратно отведите суппорт в сторону. Чтобы он не мешался и не висел на тормозном шланге, его можно повести за другую деталь или притянуть куда-нибудь проволокой.
- Теперь нанесите WD-40 или аналогичную жидкость на винт/винты, которые крепят диск к ступице. Пока жидкость проникает по поверхностям, можно слегка постучать по крепежу через биту или отвёртку.
- Как правило, винты после отмачивания легко откручиваются. Если, конечно, их не закрутили со всей силы прежде. Пора приступать к демонтажу самого диска.
- Ещё раз берём в руки молоток и постукиваем по диску, но не по рабочей его части, а по той, что находится на ступице. Это облегчит снятие. Стучать тоже лучше не напрямую, а через деревянную или алюминиевую проставку, чтобы не повредить диск, если он снимается для проточки.
- Как снять тормозной диск, когда он «прикипел» к ступице? Можно взять болты, которыми крепилась скоба с тормозными колодками, и вкрутить их в посадочные отверстия до упора. Когда они коснутся диска, нужно поджать их ещё немного — по очереди, стараясь не допускать перекоса. Так вы «выдавите» прикипевший тормозной диск со ступицы.
Замена тормозных дисков и колодок — операция регулярная, и, если вы не собираетесь продавать автомобиль, придётся выполнить её не раз. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы впоследствии эта работа не вызывала сложностей:
- Первым делом надо очистить ступицу. Сначала проходимся по поверхности металлической щёткой, затем смачиваем химическим очистителем, протираем начисто салфеткой и смазываем медной смазкой. Лучше именно медной, поскольку температуры в этом узле слишком высокие. Подробнее о смазке тормозных механизмов мы рассказывали отдельно.
- Теперь хорошо бы провести ревизию суппорта. Осмотрите резиновые пыльники направляющих и поршня (или поршней). Разумеется, они должны быть целыми. Ещё они должны быть смазанными, а поршни, наоборот, сухими.
- Чтобы установить новые тормозные колодки, нужно вдавить поршень цилиндра внутрь. Для этого удобно использовать старые колодки. Вставляем их в суппорт и надавливаем на них подходящим рычагом.
- Можно также проверить работу направляющих — снять их, осмотреть, попробовать, не заедают ли они при перемещении суппорта. При необходимости почистить и заново смазать.
- Приготовьте новые тормозные колодки — полуизношенные накладки нормально со свежими дисками работать не будут.
Осталось установить всё на место в обратном порядке и опустить автомобиль с домкрата. Перед началом движения, а лучше сразу как машина поставлена на колёса, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы прижать разведённые колодки к диску.
Задние тормозные диски меняются аналогично передним, за исключением процедуры разведения колодок. Из-за ручного тормоза во многих автомобилях она требует специального съёмника или подключения электронного диагностического оборудования.
Итак, совсем коротко
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– Тормозные диски нужно менять, если их износ близок к допустимому или уже превысил его, а также при появлении биения (коробления).
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– Можно обойтись без специального инструмента: обычно достаточно молотка, отвёртки и набора гаечных ключей.
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– Замена дисков, прикипевших к ступице, может стать проблемой. Но её можно решить постукиванием с разных сторон или с помощью лайфхака, который мы описали выше.
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– Перед сборкой не забудьте очистить ступицу, проверить состояние деталей тормозной системы.