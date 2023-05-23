Регулярная смазка — одна из важных работ при профилактике узлов и механизмов автомобиля. Так, без качественной смазки направляющих суппортов тормозные колодки могут изнашиваться неравномерно, и это приведёт к сокращению срока их службы. Поэтому тем, кто самостоятельно обслуживает автомобиль, важно знать, чем смазать направляющие суппортов и как это сделать правильно.
Нужно ли смазывать направляющие суппорта
Ответ не так очевиден, как кажется. В конструкциях тормозных механизмов встречаются два типа направляющих. Самый распространённый тип — это «закрытые», то есть с резиновыми пыльниками. Такие направляющие смазывать нужно. Но есть и второй тип: «открытые», без пыльников (часто встречаются в механизмах ATE). Строго говоря, пыльники есть и в них, но внутри отверстия в суппорте дискового тормоза. Когда манжеты нет, смазка фактически не работает. Более того, она накапливает абразивные частицы, что приводит к ещё более интенсивному износу. Так что в конструкции без пыльников смазка не нужна.
Какой должна быть смазка для направляющих
Это не настолько нагруженные (как, например, в двигателе) детали, поэтому должен подойти любой антифрикционный состав. Но не зря у автолюбителей часто возникает вопрос, какую смазку использовать в таких случаях.
Подбирая, чем смазать направляющие суппорта тормозов, нужно иметь в виду два момента:
- Детали сильно нагреваются. При активном торможении температура суппорта может доходить до 180 °C. Если смазка не способна выдержать такой нагрев, смысла в ней нет.
- У направляющих есть пыльники. При контакте со смазкой на основе минеральных масел они могут разбухнуть и фактически перестать работать.
Смазки на основе минеральных масел — это, к примеру, литол или солидол. Они, скорее всего, всегда под рукой у человека, который самостоятельно обслуживает и ремонтирует автомобиль. Но именно они противопоказаны в данном случае.
Некоторые водители, выбирающие, чем можно смазать направляющие суппорта, вероятно, обратят внимание на специальные смазки для суппортов, ведь их довольно много. Однако большинство из них предназначено совсем для другого. По сути, это противоскрипные пасты, которые наносят на тыльную сторону колодок и контактирующую с ними часть суппорта. И увы, это далеко не лучшая смазка для направляющих суппортов, поэтому использовать её для такой цели нельзя.
Смазка для направляющих суппортов — какая лучше
Начнём с необходимого объёма. Для однократной смазки направляющих двух тормозных механизмов будет достаточно 4–5 граммов состава. Такой объём чаще всего предлагают в пакетиках (стик-пакетах) или тюбиках. Смазку рекомендуют проводить при каждой замене тормозных колодок. Если вы надеетесь «откатать» колодки и заменить их самостоятельно, берите сразу тюбик от 10 граммов. Если в будущем планируете обслуживаться на СТО, покупайте стик-пакет.
Теперь о том, чем смазывать направляющие тормозного суппорта. Для разовых работ можно взять, например, 4-граммовый пакет МС 1630 от ВМПАВТО — проверенный вариант от отечественного производителя. Если предпочитаете продукты именитых марок, есть LIQUI MOLY Bremsenflussigkeit 39022 (5 г, стоит в три раза дороже МС 1630, но это примерно 200 рублей).
Ещё одна популярная смазка для направляющих — TRW PFG110. Тюбик объёмом 25 мл обойдётся примерно в 500 рублей. Есть и другие эффективно работающие составы. Главное — убедиться, что это не противоскрипная паста.
Как смазать направляющие тормозного суппорта
Любое обновление смазки начинается с удаления старой. Пальцы суппорта не исключение. Лучше всего использовать аэрозольный очиститель: ведь почистить надо не только поверхности самой направляющей, но и отверстия в суппорте. Можно взять, например, LIQUI MOLY Schnell-Reiniger — полулитровый баллончик обойдётся примерно в 700 рублей. Отечественная альтернатива — очиститель с артикулом 8412 от ВМПАВТО и другие составы.
После очистки и перед нанесением новой смазки стоит внимательно осмотреть пыльники и поверхность направляющих. Если пыльник повреждён, под него могла набиться грязь, а любой абразив приводит к интенсивному износу поверхностей. Так что, если заметны следы износа, направляющую лучше поменять — как правило, они продаются уже в комплектах с новыми пыльниками.
Как смазывать направляющие суппорта? Никаких хитростей здесь нет. Просто выдавливаете из тюбика смазку и распределяете её по всей поверхности. Смысла мазать толстым слоем нет: всё равно лишнее выдавится. Кстати, этот излишний объём вполне может попасть на тормозной диск или колодку, что приведёт к потере эффективности тормозов. Так что смазывать направляющие суппорта нужно аккуратно.
Итак, совсем коротко
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– В большинстве конструкций дисковых тормозов направляющие суппорта нужно смазывать.
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– Лучше делать это при каждой замене колодок, но точных интервалов нет.
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– Ищите смазку именно для направляющих, вариант «для суппортов» не подойдёт. Литолом и солидолом пользоваться тем более не стоит.
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– Перед нанесением новой смазки очистите детали от старой, проверьте наличие выработки на поверхностях и состояние резиновых пыльников.
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– Смазывайте тонким слоем. Принцип «чем больше — тем лучше» здесь не работает.
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