Какой должна быть смазка для направляющих

Это не настолько нагруженные (как, например, в двигателе) детали, поэтому должен подойти любой антифрикционный состав. Но не зря у автолюбителей часто возникает вопрос, какую смазку использовать в таких случаях.

Подбирая, чем смазать направляющие суппорта тормозов, нужно иметь в виду два момента:

Детали сильно нагреваются. При активном торможении температура суппорта может доходить до 180 °C. Если смазка не способна выдержать такой нагрев, смысла в ней нет. У направляющих есть пыльники. При контакте со смазкой на основе минеральных масел они могут разбухнуть и фактически перестать работать.

Смазки на основе минеральных масел — это, к примеру, литол или солидол. Они, скорее всего, всегда под рукой у человека, который самостоятельно обслуживает и ремонтирует автомобиль. Но именно они противопоказаны в данном случае.

Некоторые водители, выбирающие, чем можно смазать направляющие суппорта, вероятно, обратят внимание на специальные смазки для суппортов, ведь их довольно много. Однако большинство из них предназначено совсем для другого. По сути, это противоскрипные пасты, которые наносят на тыльную сторону колодок и контактирующую с ними часть суппорта. И увы, это далеко не лучшая смазка для направляющих суппортов, поэтому использовать её для такой цели нельзя.