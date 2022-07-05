АвтоВАЗ раскрыл производственные планы на второе полугодие

Во втором полугодии АвтоВАЗ, по словам Максима Соколова, соберёт минимум 100 тысяч автомобилей: это уже выпускающаяся Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. «Если добавится Largus, то цифра может увеличиться до 120 тысяч