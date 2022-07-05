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АвтоВАЗ раскрыл производственные планы на второе полугодие

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Нынешний глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что завод способен до конца 2022 года выпустить до 120 тысяч автомобилей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на выступление Соколова в рамках выставки «Иннопром». Озвученного объёма удастся достигнуть при условии перезапуска сборки универсала Lada Largus.

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  • Во втором полугодии АвтоВАЗ, по словам Максима Соколова, соберёт минимум 100 тысяч автомобилей: это уже выпускающаяся Lada Granta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel. «Если добавится Largus, то цифра может увеличиться до 120 тысяч», —  приводит агентство слова президента АвтоВАЗа.
  • Таким образом, можно сделать вывод, что перезапуск Lada Vesta в Ижевске в оперативные планы завода не входит. Однако около двух недель назад инсайдеры сообщали, что конвейер по сборке автомобилей на платформе B0 (это как раз Lada Largus) может снова заработать ещё до конца текущего месяца.
  • Предприятие рассчитывает возможные объёмы сборки в соответствии с потенциалом рынка в нынешних условиях. АвтоВАЗ предполагает, что все выпущенные до конца года автомобили будут приобретены, а не останутся простаивать на складах.

В конце июня стало известно, что планы завода на 2023 год ещё масштабнее — до полумиллиона машин. Это даже больше, чем в 2021 году.

Как считаете, реальные планы?

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