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Запчасти в России подорожали на треть

АвтоВАЗ не будет работать до 23 мая

Новости

Дмитрий Елизаров

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На АвтоВАЗе объявлен режим простоя. Как пишут в сообществе «Профсоюзная организация АвтоВАЗа» во «ВКонтакте», завод не будет работать в период с 16 по 20 мая, то есть следующую рабочую неделю. С учётом выходных ближайший день, когда АвтоВАЗ сможет приступить к сборке автомобилей, — понедельник, 23 мая.

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  • В сообщении отмечается, что режим простоя не затронет специалистов, занятых на выпуске запчастей и работах над новыми проектами. Прочие сотрудники получат компенсации в размере двух третей средней заработной платы.
  • Причина простоя не уточняется. Вероятнее всего, такой режим работы связан с нехваткой комплектующих для сборки автомобилей.
  • Ранее сообщалось, что после завершения корпоративного отпуска и майских праздников АвтоВАЗ официально возобновил деятельность, однако к производству автомобилей не приступил. На данный момент часть сотрудников занята на выпуске запчастей и хозяйственных работах, остальные уже находятся в простое. Инсайдеры профильных сообществ в соцсетях заявляли, что такая ситуация сохранится на предприятии как минимум до конца мая.

Кроме того, ради помощи сотрудникам на АвтоВАЗе на месяц раньше срока повысили зарплаты. На калининградском «Автоторе», где сборка автомобилей также остановлена, выбрали другой способ поддержки. Завод объявил о бесплатной раздаче своим сотрудникам земельных участков для ведения садоводства.

Доводилось уходить в простой?

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