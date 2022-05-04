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«Автотор» бесплатно раздаёт сотрудникам землю под огороды

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Кирилл Малышев

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Калининградский завод «Автотор» в качестве меры поддержки своих сотрудников организовал бесплатную раздачу земли. На ней они смогут в течение ближайшего лета заняться выращиванием овощей и фруктов.

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  • В собственности завода находятся два больших земельных массива общей площадью 300 га. Они располагаются в районе посёлков Холмогоровка и Люблино. Для получения участков на «Автоторе» сформировали списки желающих воспользоваться этой мерой поддержки.
  • На каждого выделят по десять соток. В рамках первой жеребьёвки распределили 168 участков. Второе распределение пройдёт во второй половине мая. Участки уже вспаханы, поблизости продают семенной картофель для посадки.

«Автотор» ушёл с 1 мая в простой почти на месяц. Сборка BMW на заводе не ведётся с начала кризиса. Производство моделей Hyundai, Kia и Genesis до последнего времени велось в условиях перебоев с комплектующими. Глава «Автотора» Владимир Щербаков рассказал, что предприятие всеми силами старается сохранить штат сотрудников.

Будете сажать огород в этом году?

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