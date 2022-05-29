«Автотор» предложил сотрудникам заняться сбором урожая или строительством ЖК

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«Автотор» направил своим сотрудникам письмо с предложением вариантов временной занятости на период простоя завода. Все они связаны с неквалифицированным трудом. Текст письма опубликован телеграм-каналом «Русский автомобиль».
В начале мая «Автотор» начал бесплатно раздавать своим сотрудникам землю под огороды. Каждый желающий может получить 10 соток и заняться на них выращиванием овощей и фруктов. Всего распределили 300 га земли.
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