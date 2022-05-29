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«Автотор» предложил сотрудникам заняться сбором урожая или строительством ЖК

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Кирилл Малышев

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«Автотор» направил своим сотрудникам письмо с предложением вариантов временной занятости на период простоя завода. Все они связаны с неквалифицированным трудом. Текст письма опубликован телеграм-каналом «Русский автомобиль». 

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  • В письме работникам автозавода предлагают собирать яблоки, голубику и клубнику в «Залесском питомнике» в 100 километрах от Калининграда. Смены начинаются в 4 утра, причём добираться до места предлагается самостоятельно. Заработать можно от 1250 до 2500 рублей в день.
  • Второй вариант — строительство жилого комплекса «Автотор Парк» в Калининграде. По умолчанию предлагается статус разнорабочего, однако по результатам собеседования и определения квалификации возможны и иные должности.
  • Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что застрявшие в Европе контейнеры с комплектующими для «Автотора» скоро доберутся до предприятия. Проблему с логистикой удалось решить. Однако после выработки этих запасов завод, скорее всего, снова остановится.

В начале мая «Автотор» начал бесплатно раздавать своим сотрудникам землю под огороды. Каждый желающий может получить 10 соток и заняться на них выращиванием овощей и фруктов. Всего распределили 300 га земли.

Достойные варианты?

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