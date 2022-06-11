«Автотор» получил комплектующие, но надолго их не хватит

Как утверждают источники агентства, партия компонентов обеспечит частичную занятость сотрудников и работу конвейера в течение двух последних летних месяцев. Как будет развиваться ситуация дальше, пока неизвестно. Кроме того, не уточняется, о комплектующих для автомобилей каких марок идёт речь, хотя, вероятнее всего, это Hyundai и Kia: сборка BMW в Калининграде остановлена по решению головного офиса фирмы.