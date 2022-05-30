«Автотор» перешёл на выпуск недокомплектных автомобилей Hyundai и Kia

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Калининградский завод «Автотор» возобновил выпуск автомобилей марок Hyundai и Kia. Однако, как пишет издание Rugrad со ссылкой на заявление главы предприятия Владимира Щербакова, суточный объём сборки уменьшился в несколько раз. Кроме того, автомобили сходят с конвейера недоукомплектованными по причине нехватки электронных компонентов — оснастить их недостающими деталями планируется позже.
В конце декабря сообщалось, что в Калининграде должны начать выпускать электрокары двух моделей. Первая окажется компактным молодёжным ситикаром, вторая — коммерческой моделью либо электромобилем для людей с ограниченными возможностями. Никаких технических подробностей пока нет.
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