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«Автотор» перешёл на выпуск недокомплектных автомобилей Hyundai и Kia

Новости

Дмитрий Елизаров

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Калининградский завод «Автотор» возобновил выпуск автомобилей марок Hyundai и Kia. Однако, как пишет издание Rugrad со ссылкой на заявление главы предприятия Владимира Щербакова, суточный объём сборки уменьшился в несколько раз. Кроме того, автомобили сходят с конвейера недоукомплектованными по причине нехватки электронных компонентов — оснастить их недостающими деталями планируется позже.

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  • По словам Владимира Щербакова, завод сейчас располагает примерно 10 тысячами комплектов для сборки, превратить которые в полноценные автомобили не получается из-за дефицита деталей. В итоге предприятие вместо 900 машин Hyundai и Kia в сутки собирает около 200.
  • Продавать их при этом нельзя из-за недоукомплектованности. «Иногда мы работаем, превращая товарную деталь в технологическую. Например, не хватает плат. Мы платы возвращаем на конвейер, проводим по всему конвейеру, снимаем автомобиль, проверяем все, перегоняем и ставим на стоянку, снимаем плату и снова возвращаем. Когда получим плату — просто закомплектуем. И машина полностью готова», — отметил Щербаков.
  • Руководство завода рассчитывает тем или иным способом решить проблему нехватки комплектующих, но, когда это произойдёт, предсказывать не берётся.
  • Помимо Hyundai и Kia в Калининграде собирали автомобили марки BMW, но по причине санкций выпуск баварских моделей полностью остановлен. При этом в руководстве завода заявляют, что обе стороны надеются рано или поздно восстановить производство, хотя и не знают, когда именно.
  • Несмотря на сложности, на «Автоторе» не оставляют намерений освоить сборку электромобилей. Как пишет ТАСС, планы предприятия на 2023 год составляют около 200 батарейных машин — это предусмотрено специнвестконтрактом.

В конце декабря сообщалось, что в Калининграде должны начать выпускать электрокары двух моделей. Первая окажется компактным молодёжным ситикаром, вторая — коммерческой моделью либо электромобилем для людей с ограниченными возможностями. Никаких технических подробностей пока нет.

Рискнули бы купить некомплектный Hyundai или Kia?

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