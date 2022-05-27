Автобренды уходят из России: что будет с продажами, обслуживанием и гарантией

Запасов на складах импортёров ещё много

Сейчас стабильными можно назвать только поставки машин китайских производителей. Корейские бренды испытывают логистические сложности, но тоже продолжают привозить машины. А вот европейские марки и японские компании полностью остановили поставки и отгружают дилерам только машины со складов в России.

Как заявил Журналу Авто.ру генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич, Skoda, Volkswagen, Mazda и многие другие компании осуществляют отгрузки остатков автомобилей из запасов со своих складов. Причём клиентам зачастую предлагают машины 2021 года выпуска, хотя ещё полгода назад рынок якобы был в дефиците.

«Сейчас ещё есть автомобили на складах автопроизводителей и дилеров. Этого запаса должно хватить на несколько месяцев. Мы сейчас находимся в активной фазе трансформации бизнеса. Варианты есть, но пока преждевременно говорить о какой-либо системности», — считает Терлюкевич.

Директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев подтвердил, что массовых поставок автомобилей из Германии давно нет. Но это не значит, что их не будет в дальнейшем. Сейчас, по словам топ-менеджера, идёт юридическая работа внутри представительств с целью определить, что можно отгружать, а что нет.

Заказать сегодня новый автомобиль на заводе невозможно, говорит дилер. И давать какие-либо прогнозы участники рынка опасаются. «Предпосылок для нормализации обстановки в автомобильной отрасли на данный момент нет, несмотря на отсутствие громких заявлений от большинства марок о приостановке деятельности в РФ», — комментирует Тюктеев.

Тем, кто успел заказать и внести предоплату за модель европейского бренда, просто не повезло: машины так и не приехали, говорит генеральный директор компании «Автодом» Андрей Ольховский. Однако клиенты не забирают деньги, а всё ещё продолжают ждать заказанные машины, отмечает эксперт, хотя смысла в этом мало.

«В текущей ситуации автомобили в каких-то значимых объёмах поставляют только ряд китайских и корейских брендов. Но при этом вертикальный рост стоимости снизил спрос, который и без того находится на близкой к нулю отметке. Автомобили, которые были заказаны и даже предоплачены, не поступили и вряд ли поступят на наш рынок», — поясняет эксперт.

Дилеры не ждут, что ситуация быстро нормализуется, поэтому и не прогнозируют снижения цен. И уход отдельных производителей с рынка, по мнению представителя «Автодома», в этой ситуации фактически ни на что не влияет. Запасов новых автомобилей в дилерских центрах, по мнению эксперта, хватит на 4–6 месяцев, но цены на них совсем не отражают их реальную стоимость. «Это рынок, цена формируется исходя из котировок рынка и действий импортёров», — объясняет дилер.

Ренат Тюктеев из «Авилона» полагает, что запасы кончатся раньше, и если отгрузки не будут возобновлены, то страну ждёт пауза в продажах на долгие месяцы. «Количество машин на складах дилеров продолжает снижаться. Запасов осталось где-то на 2–4 месяца торговли, в зависимости от калибра того или иного дилера. Наш запас — на 4 месяца, и выбор машин ещё есть. Но это конечная история».