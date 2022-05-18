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Российский завод Mazda ведёт переговоры о возобновлении производства

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Дмитрий Елизаров

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СП Mazda Sollers, выпускающее во Владивостоке автомобили Mazda для российского рынка, объявило о продлении корпоративного отпуска с 19 мая. В то же время, как пишет ТАСС, компания ведёт переговоры о возобновлении поставок комплектующих на завод: это позволит начать снова собирать автомобили.

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  • В руководстве компании продление корпоративного отпуска связывают с нехваткой комплектующих для производства автомобилей, а её, в свою очередь, с логистическими проблемами.
  • «Как и другие автопроизводители, Mazda Sollers в данный момент испытывает дефицит компонентов, что вызвано разрывом логистических цепочек: поставки комплектующих на завод временно приостановлены. В настоящее время компания ведёт переговоры о возобновлении поставок», — цитирует агентство заявление компании.
  • СП отправило сотрудников в отпуск в начале месяца, за это время планировалось провести на предприятии плановое техническое обслуживание. Когда именно корпоративный отпуск Mazda Sollers будет завершён, пока не уточняется.

АвтоВАЗ сегодня объявил о продлении режима простоя до 30 мая. Калининградский «Автотор» должен вернуться к работе 22 мая. Уже возобновили производство автомобилей завод марки Haval в Тульской области и Ульяновский автозавод.

Если что, вам будет не хватать российских Mazda?

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