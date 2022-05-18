Российский завод Mazda ведёт переговоры о возобновлении производства

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В России на 70 процентов сократилось производство автомобилей
Первый электрокар Bentley сможет набирать сотню за полторы секунды
СП Mazda Sollers, выпускающее во Владивостоке автомобили Mazda для российского рынка, объявило о продлении корпоративного отпуска с 19 мая. В то же время, как пишет ТАСС, компания ведёт переговоры о возобновлении поставок комплектующих на завод: это позволит начать снова собирать автомобили.
АвтоВАЗ сегодня объявил о продлении режима простоя до 30 мая. Калининградский «Автотор» должен вернуться к работе 22 мая. Уже возобновили производство автомобилей завод марки Haval в Тульской области и Ульяновский автозавод.
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