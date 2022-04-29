Российский завод Haval остановят с 30 апреля

Завод Haval в Тульской области выпускает для российского рынка кроссоверы Jolion, F7 и F7x, а также внедорожник H9. Кроме того, в начале апреля здесь была налажена сборка нового вседорожника Dargo, но продажи этой модели пока не стартовали.

В пятницу также стало известно о приостановке дальневосточного завода Mazda Sollers в период с 4 по 6 и с 11 по 18 мая в связи корпоративным отпуском. В эти дни на заводе проведут плановое техническое обслуживание. Также на разные сроки в мае приостановят работу конвейеры АвтоВАЗа, УАЗа и калининградского «Автотора». На последнем автомобили не будут собирать до 22 мая.