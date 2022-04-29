Российский завод Haval остановят с 30 апреля

Сборочное предприятие бренда Haval в Тульской области остановит конвейеры на период с 30 апреля по 15 мая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение руководства предприятия. По официальным данным приостановка никак не связана ни с дефицитом комплектующих, ни с кризисом на рынке.
- Первая половина мая станет частью корпоративного отпуска для сотрудников предприятия. Кроме того, руководство завода намерено использовать период остановки конвейера для плановых работ.
- «Эта остановка носит плановый характер и проводится раз в год. В этот период будет проведено техническое обслуживание оборудования и инвентаризация», — приводит агентство заявление представителя завода.
- Завод Haval в Тульской области выпускает для российского рынка кроссоверы Jolion, F7 и F7x, а также внедорожник H9. Кроме того, в начале апреля здесь была налажена сборка нового вседорожника Dargo, но продажи этой модели пока не стартовали.
В пятницу также стало известно о приостановке дальневосточного завода Mazda Sollers в период с 4 по 6 и с 11 по 18 мая в связи корпоративным отпуском. В эти дни на заводе проведут плановое техническое обслуживание. Также на разные сроки в мае приостановят работу конвейеры АвтоВАЗа, УАЗа и калининградского «Автотора». На последнем автомобили не будут собирать до 22 мая.
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