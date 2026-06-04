Audi представила самый мощный и быстрый автомобиль в своей истории

Компания Audi рассекретила Nuvolari — свой первый суперкар с гибридной силовой установкой, одновременно ставший самой мощной и быстрой серийной моделью в истории марки. Новинка выйдет ограниченным 499 экземплярами тиражом, начало поставок покупателям запланировано на первую половину 2027 года. Цена пока не озвучена, прогнозируемый уровень — 600 000 евро.
- В основу суперкара легла пространственная конструкция Audi Space Frame. Почти все внешние элементы кузова выполнены из углепластика — тоже впервые для Audi.
- Силовая установка позаимствована у 920-сильного Lamborghini Temerario, однако Nuvolari ещё мощнее: его совокупная отдача составляет 1001 л.с. Система состоит из 4,0-литрового бензинового V8 с двумя турбинами, развивающего 800 сил, а также трёх электромоторов. Два из них расположены на передней оси, третий интегрирован между ДВС и 8-ступенчатым «роботом». Литий-ионная аккумуляторная батарея обладает ёмкостью 7,3 кВт·ч.
- С 0 до 100 км/ч новинка разгоняется за 2,6 секунды, до 200 км/ч — за 6,8 секунды, максимальная скорость превышает 350 км/ч.
- Nuvolari получил полный привод quattro predictive ride. Электроника превентивно подстраивается под возможную потерю сцепления, постоянно анализируя текущие условия движения.
- На корме установлено активное антикрыло с функцией DRS, как у болидов Формулы 1: по нажатию кнопки сопротивление уменьшается для максимального ускорения. При торможении и в поворотах крыло, напротив, увеличивает прижимную силу (всего суперкар способен генерировать до 400 килограммов).
- Применены карбон-керамические тормоза с управлением «по проводам». Машина сама решает, насколько задействовать непосредственно тормозную систему и замедление при помощи электромоторов. При этом тормозные диски выполнены по «формульным» технологиям.
- Также суперкар стал первой серийной моделью Audi с коваными колёсными дисками с центральной гайкой.
- Интерьер Nuvolari имеет лаконичный дизайн, набор физических клавиш и регуляторов, двухцветную отделку. Пока он показан на единственном изображении.
- Своё имя суперкар получил в честь легендарного итальянского автогонщика Тацио Нуволари, одного из величайших пилотов первой половины XX века.
Чуть больше двух лет назад Audi завершила производство суперкара R8, который предлагался в том числе с двигателем V10. Однако в сообщении о Nuvolari модель не упоминается — официально новинка не является её преемником.
Как вам Audi Nuvolari?
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Интересный суперкар, хотя мне не очень запал
Не впечатлил как-то
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