Audi представила самый мощный и быстрый автомобиль в своей истории

Интерьер Nuvolari имеет лаконичный дизайн, набор физических клавиш и регуляторов, двухцветную отделку. Пока он показан на единственном изображении.

Своё имя суперкар получил в честь легендарного итальянского автогонщика Тацио Нуволари, одного из величайших пилотов первой половины XX века.

Чуть больше двух лет назад Audi завершила производство суперкара R8, который предлагался в том числе с двигателем V10. Однако в сообщении о Nuvolari модель не упоминается — официально новинка не является её преемником.