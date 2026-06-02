Audi опубликовала первое фото Q7 следующего поколения

Компания Audi официально анонсировала выход третьего поколения полноразмерного кроссовера Q7 и опубликовала первое тизерное изображение новинки. Премьера автомобиля состоится летом 2026 года.
- Известно, что новое поколение получит более спортивный дизайн, изменённую форму радиаторной решётки, двухъярусную переднюю оптику и соединённые сплошной светодиодной полосой фонари с возможностью кастомизации рисунка.
- Однако пока опубликована только одна официальная фотография. В сравнении с Q7 актуального второго поколения новинка лишится небольшой «форточки» в углу передних боковых стёкол, а профиль дверей станет проще. В то же время кроссовер сохранит традиционные наружные ручки дверей и, судя по изображению, будет предлагаться в том числе в исполнении S Line.
- Ожидается, что в моторную гамму войдут бензиновые и дизельные двигатели с мягкогибридными надстройками, а также новые подключаемые гибридные установки на базе бензинового V6. С выходом третьего поколения Q7 утратит статус флагманского кроссовера бренда, так как эту позицию займёт совершенно новая модель Q9, дебют которой запланирован на начало второй половины 2026 года.
Audi Q7 второго поколения выпускается с 2015-го. В начале 2024 года был проведён второй рестайлинг модели, который затронул только внешность.
