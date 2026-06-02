Audi опубликовала первое фото Q7 следующего поколения

Известно, что новое поколение получит более спортивный дизайн, изменённую форму радиаторной решётки, двухъярусную переднюю оптику и соединённые сплошной светодиодной полосой фонари с возможностью кастомизации рисунка.

Однако пока опубликована только одна официальная фотография. В сравнении с Q7 актуального второго поколения новинка лишится небольшой «форточки» в углу передних боковых стёкол, а профиль дверей станет проще. В то же время кроссовер сохранит традиционные наружные ручки дверей и, судя по изображению, будет предлагаться в том числе в исполнении S Line.

Ожидается, что в моторную гамму войдут бензиновые и дизельные двигатели с мягкогибридными надстройками, а также новые подключаемые гибридные установки на базе бензинового V6. С выходом третьего поколения Q7 утратит статус флагманского кроссовера бренда, так как эту позицию займёт совершенно новая

модель Q9

, дебют которой запланирован на начало второй половины 2026 года.