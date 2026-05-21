Audi рассказала об испытаниях возрождаемого A2

Фирма Audi анонсировала возвращение индекса A2 в модельный ряд в середине марта. По последним сообщениям фирмы, компактный электрокар уже проходит программу интенсивных испытаний, а полноценная премьера самой доступной батарейной Audi состоится нынешней осенью.
- Устойчивость силовой электроники Audi A2 к низким температурам изучали на замёрзших озёрах Лапландии. Здесь проверяли работу батарей и двигателей, системы терморегуляции и настройки подвески, которая должна получить адаптивные амортизаторы. Тонкие настройки ходовой части и стабилизирующих систем испытывались на извилистых дорогах баварской долины Артмюль — будущий электрокар поместили в условия, имитирующие повседневную эксплуатацию.
- Несмотря на смену природы силовой установки, возрождаемый A2 должен сохранить свой узнаваемый силуэт. Компания рассчитывает придать электрокару за счёт этого особо эффективную обтекаемость, параметры которой изучаются и настраиваются в аэродинамической трубе исследовательского центра Audi в Ингольштадте. Устройство способно создавать потоки набегающего воздуха со скоростью до 300 км/ч. Кроме того, комплекс располагает возможностями измерения аэродинамических шумов.
Ожидается, что Audi A2 окажется близким техническим родственником других компактных электрокаров VW Group, включая уже официально представленный Skoda Epiq. Ранее сообщалось, что немецкая фирма рассчитывает при помощи небольшого и относительно доступного электромобиля привлечь на сторону бренда новую аудиторию, в том числе более молодую, чем сейчас.
