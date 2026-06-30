Audi A4 вернётся в 2028 году как электрокар

Компания Audi снова подтвердила возвращение в линейку обозначения A4, пишет Autoevolution со ссылкой на заявление технического директора компании Рувена Мора. Audi A4 следующего появления должно появиться на рынке в 2028 году с новой платформой и набором электромоторов вместо традиционных ДВС. По предварительным данным, электрокары смогут проезжать без подзарядки до 800 километров.
- Audi A4, который будут продавать уже как A4 e-tron, разрабатывают на платформе SSP. Она в будущем должна стать основой для целого ряда электрокаров разных классов концерна Volkswagen, но A4 e-tron войдёт в число первых моделей.
- Audi, по версии издания, планирует предлагать A4 e-tron с задним и полным приводом, а отсчёт мощности тяговых двигателей начнётся с отметки 400 сил. «Подогретая» модификация S4 получит в своё распоряжение более 500 л.с. и сможет набирать 100 км/ч примерно за 4 секунды. Прогнозируемый запас хода — от 640 до 800 километров на одной зарядке.
- Электрокар может оказаться одной из первых новинок бренда, внешность которых будет выполнена в иной, чем сейчас, стилистике. Задана она концептом Concept C и уже опробована на лимитированном суперкаре Nuvolari. По словам Рувена Мора, изменится и архитектура интерьера, где новейшие технологии будут соседствовать с традиционными физическими кнопками и регуляторами.
- Конкурировать Audi A4 e-tron придётся с уже представленными электрокарами BMW i3 и Mercedes-Benz C-класса.
Сейчас модели с обозначением A4 в линейке Audi нет: несколько лет назад компания изменила собственную номенклатуру, зарезервировав чётные обозначения для электрокаров, а чётные для моделей с ДВС. Таким образом, в этом рыночном сегменте Audi присутствует с представленным в 2024-м семейством A5, в которое входят лифтбеки и универсалы.
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