Audi A4 вернётся в 2028 году как электрокар

Audi A4, который будут продавать уже как A4 e-tron, разрабатывают на платформе SSP. Она в будущем должна стать основой для целого ряда электрокаров разных классов концерна Volkswagen, но A4 e-tron войдёт в число первых моделей.

Audi, по версии издания, планирует предлагать A4 e-tron с задним и полным приводом, а отсчёт мощности тяговых двигателей начнётся с отметки 400 сил. «Подогретая» модификация S4 получит в своё распоряжение более 500 л.с. и сможет набирать 100 км/ч примерно за 4 секунды. Прогнозируемый запас хода — от 640 до 800 километров на одной зарядке.

Электрокар может оказаться одной из первых новинок бренда, внешность которых будет выполнена в иной, чем сейчас, стилистике. Задана она концептом Concept C и уже опробована на лимитированном суперкаре

Nuvolari

. По словам Рувена Мора, изменится и архитектура интерьера, где новейшие технологии будут соседствовать с традиционными физическими кнопками и регуляторами.