Бизнес-седан Samsung SM6 в России неизвестен, но в Южной Корее четырёхдверки популярны у корпоративных клиентов. Внешне и технически «шестёрка» повторяет Renault Talisman. Но есть важный нюанс: самым востребованным двигателем является газовый двухлитровый атмосферник мощностью 140 л.с. Он работает в связке с вариатором и передним приводом.

С одной стороны, газовый Samsung SM6 подкупает балансом оснащения, цены и солидных размеров. Седан 2022–2023 года выпуска с колёсной базой 2,8 метра и общей длиной 4,86 метра можно привезти до Владивостока за 1,5–1,8 миллиона рублей под ключ. Пробег будет до 50 тысяч километров, можно найти богатую комплектацию с вентиляцией и электроприводом передних кресел, подушками и шторками безопасности, подогревом всех сидений, бесключевым доступом, адаптивным круиз-контролем, климатической системой и люком.

С другой стороны, интерьер седана устарел, к надёжности вариатора есть вопросы, а сама по себе модель не очень распространена, так что с обслуживанием и ремонтом могут быть проблемы. Ещё возможны сложности с поиском Samsung SM6 с небольшим пробегом — он популярен в такси.