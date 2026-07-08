Из-за перебоев с поставками бензина водители всё чаще смотрят в сторону машин на газу. Но для установки и легализации газового оборудования нужно время, поэтому самый простой вариант — купить модель с заводским баллоном и адаптированным мотором. В Южной Корее популярны версии на пропане, причём не только для такси: Hyundai, Kia и Renault-Samsung выпускают кроссоверы, грузовички, минивэны и седаны разных размеров, которые работают на газе. Собрали пять машин с «доутильными» моторами до 160 л.с. под заказ на Авто.ру.
Hyundai Avante (Elantra)
Компактные седаны Hyundai Elantra поставляют в Россию новыми из Китая, но локальная версия бывает в основном с 1,5-литровым атмосферником (115 л.с.) и вариатором. В Южной Корее под именем Avante продают и «глобальные» машины, и коммерческую газовую версию. У таких седанов безнаддувный двигатель 1,6 литра (120 л.с.) в паре с шестиступенчатым «автоматом». Автомобиль 2021–2023 года выпуска с пробегом до 70 тысяч километров можно привезти на Дальний Восток под ключ за 1,4–1,6 миллиона рублей.
Нюансы есть. Во-первых, для заправки пропан-бутаном на российских станциях придётся добавить переходник. Во-вторых, система не предполагает использования бензина: только газ. В-третьих, большинство Hyundai Avante с газобаллонным оборудованием — в небогатых (по корейским меркам) комплектациях. В наличии обычно камера заднего вида, парктроники по кругу, литые диски, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, бесключевой доступ и светодиодные фары, но подогрева, вентиляции, электроприводов и памяти сидений, кругового обзора и систем автоматического торможения нет.
Обновлённые седаны только-только становятся «проходными», и их выбор невелик.
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Samsung SM6 (Renault Talisman)
Бизнес-седан Samsung SM6 в России неизвестен, но в Южной Корее четырёхдверки популярны у корпоративных клиентов. Внешне и технически «шестёрка» повторяет Renault Talisman. Но есть важный нюанс: самым востребованным двигателем является газовый двухлитровый атмосферник мощностью 140 л.с. Он работает в связке с вариатором и передним приводом.
С одной стороны, газовый Samsung SM6 подкупает балансом оснащения, цены и солидных размеров. Седан 2022–2023 года выпуска с колёсной базой 2,8 метра и общей длиной 4,86 метра можно привезти до Владивостока за 1,5–1,8 миллиона рублей под ключ. Пробег будет до 50 тысяч километров, можно найти богатую комплектацию с вентиляцией и электроприводом передних кресел, подушками и шторками безопасности, подогревом всех сидений, бесключевым доступом, адаптивным круиз-контролем, климатической системой и люком.
С другой стороны, интерьер седана устарел, к надёжности вариатора есть вопросы, а сама по себе модель не очень распространена, так что с обслуживанием и ремонтом могут быть проблемы. Ещё возможны сложности с поиском Samsung SM6 с небольшим пробегом — он популярен в такси.
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Samsung QM6 (Renault Koleos)
Под именем Samsung QM6 в Южной Корее продают локализованный Renault Koleos — среднеразмерный кроссовер длиной 4,68 метра за 1,7–2 миллиона рублей. Техника такая же, как у седана SM6: атмосферный двухлитровый газовый мотор (140 л.с.), вариатор и только передний привод. Но дорожный просвет кроссовера — солидные 210 мм, а сзади — независимая подвеска вместо балки. Ещё Samsung QM6 востребован у частников, а значит, выбор ухоженных машин больше.
К оснащению вопросов нет: даже у базовых машин есть подогрев передних кресел, светодиодные фары, камера заднего вида, передние и задние парктроники, климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ, а также электроприводы зеркал и крышки багажника. У топ-комплектаций QM6 добавляются электрорегулировки, вентиляция и массаж передних сидений, система контроля слепых зон и адаптивный круиз-контроль, подогрев руля и рейлинги на крыше.
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Kia K5
Растаможка бензиновых Kia K5 с атмосферником 2.0 всегда лотерея: двигатель выдаёт ровно 160 л.с., и есть вероятность столкнуться с доплатой по утильсбору. Газовая версия в этом смысле безрисковая: настройка на 146 л.с. заведомо «проходная». Для пропана предусмотрен баллон тороидальной формы в подполье багажника, бензобака нет. По трансмиссии всё то же самое — шестиступенчатый «автомат» и передний привод.
Kia K5 с двигателем LPi бывает в тех же комплектациях, что и обычный бизнес-седан. Но цены получаются интереснее: за 1,8–2,5 миллиона рублей до Дальнего Востока можно привезти машины 2022–2024 годов выпуска, то есть даже замахнуться на обновлённый седан моложе трёх лет. Пробеги будут от 10 до 70 тысяч километров. Самый большой выбор среди «коммерческих» комплектаций, но и они не бедные. Есть кожаный салон, подогрев передних кресел, светодиодная оптика, люк, бесключевой доступ, пассивный круиз-контроль, задние парктроники и камера.
У максимально оснащённых Kia K5 добавлены электроприводы и вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, подрулевые лепестки, мониторинг слепых зон, контроль полосы, обогрев руля, а подушек безопасности девять. В том же бюджете и с теми же агрегатами доступны Hyundai Sonata VIII поколения.
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Kia Sportage
Уникальное отличие Kia Sportage V поколения от родственного Hyundai Tucson — газовая версия для внутреннего рынка. Техника заимствована у бизнес-седанов: тот же атмосферник на 146 л.с., шестиступенчатый «автомат» и передний привод. Но кроссовер сохранил свои козыри — дорожный просвет и вместительный салон.
Цены тоже выше: от 2,4 миллиона рублей за дорестайлинговые машины с пробегом 50–70 тысяч километров до 4 миллионов за обновлённые Kia Sportage с 10–20 тысячами км на одометре. Ситуация изменится в ноябре, когда с момента рестайлинга пройдёт три года: кроссоверы станут «проходными», таможенный сбор уменьшится.
По оснащению Sportage похож на K5. В базовых версиях есть мультируль, шесть подушек безопасности, подогрев передних кресел, бесключевой доступ, светодиодная оптика, климат- и круиз-контроль без лидара. У топ-комплектаций — электроприводы, память и вентиляция передних сидений, подогрев заднего дивана, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, контроль полосы и подогрев руля. Выбор газовых кроссоверов меньше, чем седанов, поэтому подобрать ухоженный вариант сложнее.
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