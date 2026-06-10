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15 АЗС Краснодарского края приостановили продажу топлива

В региональном оперативном штабе ограничения связали со всплеском спроса
Новости
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Продажа топлива временно прекращена на 15 АЗС в Краснодарском крае на фоне повышенного спроса. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона со ссылкой на министерства ТЭК и ЖКХ. Всего в Краснодарском крае насчитывается примерно 1000 действующих заправок.

  • По состоянию на 10 июня временно приостановили выдачу топлива 15 заправок в Краснодаре, Красноармейском, Кущёвском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Большая часть АЗС являются частными.
  • На территориях семи заправок соседнего с Республикой Крым Темрюкского района отмечаются очереди от 20 до 100 автомобилей, но продажа топлива там идёт без ограничений.
  • В оперативном штабе затруднения с горючим связали со временным всплеском потребительского спроса. АЗС уже организовали дополнительные поставки топлива.

С конца мая в некоторых российских регионах возник дефицит бензина. В Крыму ввели ограничения на продажу. Журнал Авто.ру изучил ситуацию на российском топливном рынке.

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Фото на обложке: prostooleh / magnific.com

#Топливо
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