15 АЗС Краснодарского края приостановили продажу топлива

Продажа топлива временно прекращена на 15 АЗС в Краснодарском крае на фоне повышенного спроса. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона со ссылкой на министерства ТЭК и ЖКХ. Всего в Краснодарском крае насчитывается примерно 1000 действующих заправок.