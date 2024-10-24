«Заряженный» Skoda Kodiaq попался фотошпионам почти без маскировки

Компания Skoda готовится пополнить семейство кроссоверов Kodiaq новой модификацией с традиционным индексом RS. Об этом свидетельствуют опубликованные Carscoops шпионские фотографии, запечатлевшие будущую новинку во время испытаний на Нюрбургринге. Кроссовер почти не имел маскировки: по мнению издания, это знак скорой премьеры.
- Судя по фото, Skoda Kodiaq RS будет отличаться доработанной решёткой радиатора и собственным аэродинамическим обвесом с увеличенными воздухозаборниками бампера и иными накладками на пороги. Кроме того, на фото можно увидеть другие колёсные диски и изменённое оформление патрубков выхлопной системы.
- По предварительным данным, на кроссовер установят тот же двигатель, что применяется на Skoda Octavia RS и VW Golf GTI, — двухлитровую «турбочетвёрку», развивающую 265 л.с. и 370 Нм. Таким образом, кроссовер не станут переводить на бензоэлектрическую тягу. Об этом свидетельствует и только один лючок бензобака по правому борту. Кроме того, ожидается, что «заряженный» Kodiaq сохранит систему полного привода и, соответственно, сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 6 секунд.
Ранее Skoda представила ещё одну «заряженную» модель — Fabia Rally2, которую оснастили 190-сильным полуторалитровым турбомотором. Однако такой хэтч выпустят тиражом только 100 экземпляров и лишь для рынка Испании.
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