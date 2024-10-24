«Заряженный» Skoda Kodiaq попался фотошпионам почти без маскировки

Судя по фото, Skoda Kodiaq RS будет отличаться доработанной решёткой радиатора и собственным аэродинамическим обвесом с увеличенными воздухозаборниками бампера и иными накладками на пороги. Кроме того, на фото можно увидеть другие колёсные диски и изменённое оформление патрубков выхлопной системы.