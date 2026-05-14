Audi A6 Allroad возродится: подтверждение получено в Австралии

Премьера может состояться уже в нынешнем году
Компания Audi отказалась от вседорожной версии универсала A6 со сменой поколений модели. Однако Allroad в ближайшем будущем должен вернуться в модельную гамму: прототипы пятидверки проходят испытания, а в Австралии, как пишет Drive, уже запущен процесс сертификации новинки для локального рынка.

  • Издание отмечает, что в документах нет указания на габариты вседорожного универсала или его массу. Однако имеются кодифицированные обозначения двух силовых агрегатов. Предполагается, что одним из них станет дизельный V6, развивающий до 300 л.с. и 580 Нм, другим окажется гибридная установка на базе двухлитровой «четвёрки» мощностью 367 л.с. Оба мотора имеются у европейской версии актуального Audi A6.
  • Все модификации Allroad должны получить трансмиссию, состоящую из семиступенчатого «робота» и полного привода. Судя по шпионским снимкам, универсал обзаведётся традиционным защитным обвесом, увеличенным дорожным просветом и расширенной колеёй.
  • Издание приводит высказывание одного из топ-менеджеров Audi, согласно которому у моделей из линейки Allroad очень лояльная аудитория, которая не планирует пересаживаться на кроссоверы. По одной из версий, европейский дебют вседорожного универсала состоится уже в нынешнем году.

Нынешним летом Audi покажет ещё одну вседорожную новинку — самый большой кроссовер, получивший индекс Q9. Его интерьер уже рассекречен. Предположительно, Audi будет оснащать Q9 исключительно гибридными установками разных типов.

#Премиальные машины#Audi#A6#A6 allroad#Новинки#Шпионы
