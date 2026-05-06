Audi воссоздала рекордный автомобиль 1935 года

Британская фирма Crosthwaite&Gardiner по заказу концерна Audi воссоздала гоночный автомобиль Auto Union Lucca по историческим документам и фотографиям. Оригинальная машина в 1935 году установила рекорд скорости. Реплику покажут живьём в этом месяце в Италии, а позднее на Фестивале скорости в Гудвуде.
- Auto Union Lucca 15 февраля 1935 года на автостраде недалеко от итальянского города Лукка показал максимальную скорость 326,975 км/ч. Машина получила титул самого быстрого дорожного гоночного автомобиля в мире. Пилотировал её Ганс Штук. Причём изначально заезд планировался на территории Венгрии, однако погодные условия заставили организаторов менять дислокацию.
- Кузов был тщательно отшлифован и покрыт прозрачным лаком. Спицованные колёса закрыли аэродинамическими колпаками. Пятилитровый двигатель V16 развивал сначала 343, а затем 375 сил. Масса болида с пилотом составляла чуть больше тонны. Габариты машины 4570х1200х1700 миллиметров, колёсная база 2800 миллиметров.
- Британские специалисты строили машину заново в течение трёх лет и закончили проект в начале этого года. Все детали изготовили с нуля вручную. Двигатель установили другой, от модели Auto Union Type С 1936 года. В нём шесть литров рабочего объёма, но визуально он практически идентичен родному. Он снабжён компрессором и при работе на смеси бензина, метанола и толуола выдаёт 520 л.с.
