АвтоВАЗ на полгода остановит производство Lada Vesta

Руководство АвтоВАЗа приняло решение о приостановке выпуска Lada Vesta на площадке в Ижевске минимум до осени нынешнего года — то есть на 5–6 месяцев. Об этом пишут в сообществе Avtograd News во «ВКонтакте» со ссылкой на данные нескольких независимых источников. Отложат запуск производства и на основной площадке завода в Тольятти.