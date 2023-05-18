От Фиата до Рено: с кем дружил АвтоВАЗ

Успех пришедшего на смену «классике» переднеприводного семейства Лад тоже частично определялся эффективностью зарубежного партнёрства. И к появлению на свет остроносых «Спутников» приложила руку… компания Porsche! Само собой, вклад авторитетнейшего немецкого бренда в рождение советского хэтчбека (а в скором времени — и седана-деривата ВАЗ-21099) был не сопоставим с фиатовским в шестидесятых, однако факт: «восьмёрка» создавалась при поддержке инженеров из Штутгарта.

Разработка нового автомобиля на собственной платформе требовала новых знаний и умений, поэтому призвать к знаковому для советского автопрома проекту зарубежных спецов было отличным решением. Дуэт консультантов состоял из дочернего предприятия Fiat — компании UTS — и коллектива Porsche Engineering. Оба отвечали за адаптацию новых технологий и внедрение инженерных идей. Любопытно, что немцы давали советы АвтоВАЗу ещё до работы над семейством Samara: в 1976 году инжиниринговое бюро Porsche предложило вариант комплексной «прокачки» седана ВАЗ-2103 — с пластиковым экстерьером и новым салоном.

Однако над «восьмёркой» штутгартские спецы потрудились более основательно. Совместная работа с европейцами помогла спроектировать кузов, привела к рождению новых двигателей и трансмиссии, а также сказалась на ездовых повадках нового автомобиля. Кроме того, именно в Porsche повозились с аэродинамикой «восьмёрки», предложив ряд простых, но хитрых решений — вроде крыши с миниатюрным наростом прямо над багажной дверью, эффективно работавшим на «загруз» задней оси. Кстати, дебютировавшая в 1995 году «десятка», ВАЗ-2110, тоже обязана своей обтекаемостью специалистам немецкого бренда. Правда, общий биодизайн в Порше изменить не смогли.