От Фиата до Рено: с кем дружил АвтоВАЗ

Все 56 лет истории автомобильного гиганта из Тольятти не были периодом работы в одиночку. Появившись на свет в результате эпохального советско-итальянского партнёрства, Волжский автозавод ценил зарубежную помощь и в разное время протягивал руку, чертежи и линейки известным заграничным компаниям. Давайте вспомним имена этих брендов и разберёмся, что АвтоВАЗ, который вскоре может породниться с китайцами, получал от партнёрства с ними.
Стоит ли пояснять, насколько определяющим в 1966 году оказалось решение о совместном автомобильном проекте с итальянцами? Наверное, нет. Хотя споры о том, насколько прогрессивной вышла бы массовая советская легковушка, задружись Минавтопром СССР не с Фиатом, а с Renault или Volkswagen, до сих пор не утихают. Тем не менее в 1970‑м граждане Союза получили фиатоподобные «Жигули», выпущенные на заводе, построенном с привлечением итальянцев, в городе, названном именем итальянского деятеля (Пальмиро Микеле Никола Тольятти).
Назвать первые вазовские модели лицензионными копиями Fiat нельзя: адаптация слегка устаревшей и чересчур «нежной» для наших дорог 124‑й модели была большим инженерным делом. Но даже огромное число изменений, внесённых в автомобиль-исходник (свыше 800) и породивших стильную, но надёжную «копейку», не умаляют заслуг итальянской стороны. И выпущенный в 2012 году последний седан классического семейства (читай, с ДНК Фиата) здорово иллюстрирует важность партнёрства из далёких 1960‑х.
Успех пришедшего на смену «классике» переднеприводного семейства Лад тоже частично определялся эффективностью зарубежного партнёрства. И к появлению на свет остроносых «Спутников» приложила руку… компания Porsche! Само собой, вклад авторитетнейшего немецкого бренда в рождение советского хэтчбека (а в скором времени — и седана-деривата ВАЗ-21099) был не сопоставим с фиатовским в шестидесятых, однако факт: «восьмёрка» создавалась при поддержке инженеров из Штутгарта.
Разработка нового автомобиля на собственной платформе требовала новых знаний и умений, поэтому призвать к знаковому для советского автопрома проекту зарубежных спецов было отличным решением. Дуэт консультантов состоял из дочернего предприятия Fiat — компании UTS — и коллектива Porsche Engineering. Оба отвечали за адаптацию новых технологий и внедрение инженерных идей. Любопытно, что немцы давали советы АвтоВАЗу ещё до работы над семейством Samara: в 1976 году инжиниринговое бюро Porsche предложило вариант комплексной «прокачки» седана ВАЗ-2103 — с пластиковым экстерьером и новым салоном.
Однако над «восьмёркой» штутгартские спецы потрудились более основательно. Совместная работа с европейцами помогла спроектировать кузов, привела к рождению новых двигателей и трансмиссии, а также сказалась на ездовых повадках нового автомобиля. Кроме того, именно в Porsche повозились с аэродинамикой «восьмёрки», предложив ряд простых, но хитрых решений — вроде крыши с миниатюрным наростом прямо над багажной дверью, эффективно работавшим на «загруз» задней оси. Кстати, дебютировавшая в 1995 году «десятка», ВАЗ-2110, тоже обязана своей обтекаемостью специалистам немецкого бренда. Правда, общий биодизайн в Порше изменить не смогли.
Свой яркий раздел в биографии АвтоВАЗа есть и у концерна General Motors. В 2001 году — когда знаменитая «Шеви Нива» ещё представляла собой перспективный отечественный проект с хорошей технической базой, но неясным производственным будущим — крепкое рукопожатие представителей завода и американской компании оформило рождение большого совместного предприятия.
На мощностях специально созданного завода GM-АвтоВАЗ был развёрнут выпуск полноприводных «Шнив». К удаче заокеанских партнёров почти все работы по подготовке и проектированию, а также сам дизайн (даже «продутый» в аэротрубе) к началу двухтысячных были готовы. Бери и выпускай! Причём не под маркой Lada, а со внушающим уважение детройтским крестом на радиаторной решётке.
Обратной стороной медали «за выпуск успешного автомобиля» стало фактическое отчуждение самого внедорожника: «Нива», а точнее Niva, в начале 2000‑х стала собственностью американской компании с производственной привязкой к конкретному заводу СП.
Но в 2019 году, спустя почти два десятилетия, АвтоВАЗ выкупил долю GM в партнёрском предприятии (оно получило название АО «Лада Запад Тольятти»), а вскоре на решётку рестайлинговой модели вернулся логотип Lada. Завод, где выпускали Chevrolet Niva, а вместе с ней и перелицованные седаны Opel Astra G, был законсервирован в августе прошлого года.
Компания, продукцию которой в 1960-х оценивали как потенциальный исходник для создания «Жигулей», также успела поработать с АвтоВАЗом — правда, не особо продуктивно и намного позже, в конце 1990‑х. А предметом сотрудничества с Peugeot стали моторы — дизельные.
Стоит сказать, что модели на солярке присутствовали в гамме АвтоВАЗа и прежде. Но тираж «Нив» и «четвёрок» с 50‑сильными моторами барнаульского производства был скромным, а сами агрегаты ВАЗ-341 не отличались высокой надёжностью и отдачей. В этом смысле 1,9-литровый дизель из Франции выглядел интереснее и открывал больше возможностей для экспорта.
Поэтому в 1999 году дебютировала особая версия ВАЗ-21215 с импортной силовой установкой на тяжёлом топливе. Проблема, однако, заключалась в том, что 75‑сильные двигатели Peugeot XUD9 поступали из-за границы в качестве так называемого «давальческого сырья», поэтому укомплектованные ими внедорожники были обязаны уходить на экспорт. Плюсами таких автомобилей были улучшенное качество сборки и богатое (насколько это было возможно) оснащение, но минус в виде недоступности таких версий на «домашнем» рынке перечёркивал все качества необычной спецверсии.
Одним из первых, но при этом весьма масштабных совместных проектов с франко-японским альянсом Renault-Nissan стал выпуск автомобилей марки Datsun на АвтоВАЗе. Японский бренд появился на российском рынке в 2014 году. В рамках сотрудничества в Тольятти выпускали седаны и хэтчбеки on-DO и mi-DO, которые представляли собой перелицованные Лады — Гранту и Калину соответственно. Их, как нетрудно догадаться, сделали специально для РФ и продавали только на локальном рынке.
Причём боролись за покупателей российские Датсуны непосредственно со своими донорами. Но весной 2020 года компания объявила о намерении покинуть российский рынок. Причина — пересмотр глобальной стратегии фирмы Nissan, которая владеет Datsun. И в декабре 2020-го производство моделей в России было прекращено, а в апреле 2021 года компания Datsun в очередной раз полностью прекратила своё существование.
С боссами французского автобренда в Тольятти познакомились задолго до нынешней «эпохи Renault», которую принято отсчитывать с 2010 года. Во второй половине шестидесятых для борьбы с дефицитом автомобильного транспорта в Союзе заложили ещё один завод; на нём сегодня выпускается Lada Vesta, а до этого — модели ИЖ.
Так вот, именно компания Renault занималась проектированием и технической оснасткой предприятия в Ижевске. Нынешний период АвтоВАЗа связан с французами куда плотнее. Сама российская компания пока входит в глобальную структуру Renault-Nissan-Mitsubishi, а выпускаемые на отечественных заводах модели Lada тесно связаны с продукцией Рено: они делят платформу (как Xray), ключевые узлы (как Vesta) или компоненты поменьше.
В настоящее время из-за сложной обстановки доля Renault в АвтоВАЗе превратилась в предмет больших обсуждений, и судьба её пока не ясна. Вполне вероятно, что эпоха Рено в компании сменится большим китайским периодом.