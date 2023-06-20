Не только «Москвич»: 7 примеров «копирования» иномарок в истории отечественного автопрома

АМО Ф-15 даже своим именем намекает — это скорее FIAT, нежели самостоятельная разработка завода, который мы сегодня знаем как ЗИЛ. Вообще-то, ещё в 1916-м FIAT подписал официальное соглашение о выпуске грузовиков модели 15 Ter в России. Их какое-то время и собирали из итальянских машинокомплектов. Даже несмотря на октябрь 1917-го и выстрел «Авроры». Меньше чем планировалось, но всё же собирали.

Ну а через несколько лет лицензионный FIAT 15 Ter незаметно превратился в АМО Ф-15. И в молодости этот грузовик не напоминал произведение инженерного искусства. Итальянцы, если честно, всегда были мастерами продавать старьё за нормальные деньги. Поэтому к середине 1920-х АМО Ф-15 с 4,4-литровым 35-сильным мотором и правым расположением руля вообще смотрелся почти музейной редкостью.