МАЗ-5551 и ГАЗ-3102: объясняем, что значили индексы в названиях советских машин

В начале был хаос

Начнём с самого важного. Может быть со стороны так не выглядит, но цифровые индексы отечественные тачки получали не наобум. В этих непростых для запоминаниях числах есть система! Не сразу понятная — да, но логичная, а главное — довольно полезная.

В самом начале, правда, всё было не так системно. Первые отечественные автомобили 1920-1940-х, как правило, называли в математическом порядке. Почти каждое новое предприятие, вылупившись на карте молодой автомобильной индустрии СССР, начинало отсчёт моделей с единицы: НАМИ-1, ЯТБ-1, ЯС-1, ГАЗ-М1.