Оставить коммент

У Mercedes-AMG появилась необычная модель. Это детская коляска

АвтоВАЗ не возобновит производство в начале июня

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

АвтоВАЗ продляет режим простоя ещё на неделю: об этом свидетель­ствует приказ по предприятию, копия которого опубликована в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «Вконтакте». Простой продлится до 3 июня. Таким образом, ближайший день, когда завод сможет приступить к сборке автомобилей, — понедельник, 6 июня.

Читайте нас в Дзене!
  • Причина продления простоя всё та же — нехватка комплектующих для производства. Как и ранее, часть персонала будет задействована в изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами, прочим сотрудникам обещают выплатить компенсации в размере двух третей среднемесячной зарплаты.
  • Приказ подписан и.о. президента Дмитрием Михаленко, хотя новый президент АвтоВАЗа Максим Соколов вступил в должность ещё в понедельник, 23 мая. На следующий день после этого он пообещал, что «буквально уже в начале следующего месяца» производство автомобилей на АвтоВАЗе будет перезапущено.
  • В середине мая глава региона Дмитрий Азаров связывал нехватку комплектующих со вспышкой коронавируса в Китае. По его словам, последовавший за ней локдаун затрудняет отгрузку деталей производителями, с которыми уже имеются договорённости.

Ранее сообщалось, что после перезапуска производства АвтоВАЗ должен освоить сборку «антикризисных» версий своих моделей, которые также называют «упрощёнными». Они будут лишены большинства электронных деталей и, соответственно, ряда современных функций. У дилеров такие автомобили должны появиться в течение лета.

Ждёте перезапуска АвтоВАЗа?

Комментарии

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании