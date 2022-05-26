АвтоВАЗ не возобновит производство в начале июня

АвтоВАЗ продляет режим простоя ещё на неделю: об этом свидетель­ствует приказ по предприятию, копия которого опубликована в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «Вконтакте». Простой продлится до 3 июня. Таким образом, ближайший день, когда завод сможет приступить к сборке автомобилей, — понедельник, 6 июня.