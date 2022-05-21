АвтоВАЗ возглавил бывший министр транспорта Максим Соколов

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, одним из кандидатов на пост главы автогиганта рассматривался бывший замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. Слухи также прочили на должность топ-менеджера Ростеха Владимира Аветисяна, главу НАМИ Сергея Гайсина и вице-президента АвтоВАЗа Михаила Рябова.

Новому составу руководства предстоит в кратчайшие сроки представить стратегию развития компании в условиях санкций и дефицита комплектующих. Пока предприятие находится в простое.

АвтоВАЗ фактически не собирает автомобили весь текущий месяц. Выход из простоя после майских праздников не привёл к возобновлению производства. Ближайшим рабочим днём может стать только 30 мая. Сейчас часть сотрудников занимается выпуском запчастей, неотложными работами и подготовкой новых проектов. Остальным выплатят компенсации в размере двух третей зарплаты.