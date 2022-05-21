АвтоВАЗ возглавил бывший министр транспорта Максим Соколов

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Новым президентом компании АвтоВАЗ назначен Максим Соколов, сообщает ТАСС. Ранее Соколов был главой министерства транспорта России и вице-губернатором Санкт-Петербурга.
АвтоВАЗ фактически не собирает автомобили весь текущий месяц. Выход из простоя после майских праздников не привёл к возобновлению производства. Ближайшим рабочим днём может стать только 30 мая. Сейчас часть сотрудников занимается выпуском запчастей, неотложными работами и подготовкой новых проектов. Остальным выплатят компенсации в размере двух третей зарплаты.
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