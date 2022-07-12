АвтоВАЗ распродаёт недвижимость стоимостью 1,2 миллиарда рублей

Кроме этого объекта АвтоВАЗ намерен продать офисные помещения, склады и несколько земельных участков промышленного назначения. Общая стоимость недвижимости — 1,18 миллиарда рублей.

Возможно, тем самым завод избавляется от непрофильных активов либо рассчитывает получить финансирование для продолжения перспективных проектов. Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует всё же довести до серийной стадии разработку новой модели сегмента B, которая должна стать преемником нынешней Lada Granta. Однако это требует как времени, так и средств.