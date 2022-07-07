АвтоВАЗ ищет вице-президентов по объявлениям в интернете

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АвтоВАЗ опубликовал около пятидесяти объявлений об открытых вакансиях на одной из специализированных онлайн-площадок, пишет Oboz.info. Помимо сотрудников на рабочие специальности, предприятие ищет таким способом и топ-менеджеров, включая вице-президентов. Им обещаны зарплата до 122 тысяч рублей и ежемесячные премии.
Издание отмечает, что публикация таких вакансий онлайн носит скорее формальный характер. Ранее сообщалось, что место вице-президента по дизайну руководство АвтоВАЗа может предложить Стиву Маттину, который на предприятии уже работал: именно он является автором концепции Х-стиля, определившей облик современных моделей Lada.
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