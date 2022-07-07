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АвтоВАЗ ищет вице-президентов по объявлениям в интернете

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

АвтоВАЗ опубликовал около пятидесяти объявлений об открытых вакансиях на одной из специализированных онлайн-площадок, пишет Oboz.info. Помимо сотрудников на рабочие специальности, предприятие ищет таким способом и топ-менеджеров, включая вице-президентов. Им обещаны зарплата до 122 тысяч рублей и ежемесячные премии.

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  • Сопоставимые условия АвтоВАЗ, судя по объявлениям, предлагает первому исполнительному вице-президенту и вице-президенту — директору дирекции по дизайну. Помимо оклада и премии высокопоставленные сотрудники получат «социальные льготы и гарантии в соответствии с коллективным договором».
  • Кандидат на должность исполнительного вице-президента должен, к примеру, свободно владеть английским и иметь опыт работы не менее пяти лет, а будущий шеф-дизайнер — разбираться в конструкции автомобиля и перспективных направлениях развития дизайна, уметь управлять разработками технологий вплоть до постановки на производство и знать стандарты проектирования.
  • Начальникам цехов АвтоВАЗ предлагает оклады до 65 тысяч рублей, мастерам — до 48 тысяч рублей. Кроме того, предприятие нуждается в главном технологе и главном инженере разработки проекта автомобиля, а также руководителях различных подразделений.

Издание отмечает, что публикация таких вакансий онлайн носит скорее формальный характер. Ранее сообщалось, что место вице-президента по дизайну руководство АвтоВАЗа может предложить Стиву Маттину, который на предприятии уже работал: именно он является автором концепции Х-стиля, определившей облик современных моделей Lada.

Пошли бы вице-президентом на АвтоВАЗ?

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