Дизайнер Стив Маттин может вернуться на АвтоВАЗ

Сейчас, по данным источников, АвтоВАЗ располагает исполняющим обязанности директора по дизайну, однако предприятие ищет на этот пост полноценного специалиста со стороны. Источники издания утверждают, что руководство АвтоВАЗа рассчитывает на человека с международным опытом — например, Стива Маттина

Однако, со слов источников, можно сделать вывод, что прямого предложения дизайнеру пока не сделано. Кроме того, по их данным, даже если Маттин примет предложение, фактически реализовать его в нынешней экономической ситуации будет затруднительно.