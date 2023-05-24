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АвтоВАЗ набирает инженеров и дизайнеров для работы над новыми моделями

Новости

Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ распространил официальное сообщение о наборе специалистов в Инженерный центр завода, расположенный в Тольятти. Впрямую о найме сотрудников для работы над новыми проектами в сообщении не говорится, но некоторые его детали позволяют сделать вывод, что тольяттинский автогигант намерен активизировать свою деятельность в этом направлении.

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  • Предприятию требуются инженеры-конструкторы, технологи, а также дизайнеры и проектировщики. Среди задач, которые им предстоит выполнять, помимо разработки софта и производственных объектов упоминаются проектирование автомобилей, силовых агрегатов и электронных систем.
  • В сообщении упоминается также о наращивании компетенций в области разработки новых моделей и технологий. Кроме того, завод акцентирует внимание соискателей на том, что работать придётся над реальными автомобильными проектами.
  • Инженерный центр АвтоВАЗа занимается разработкой новых моделей. Комплекс включает в себя испытательные лаборатории, включая акустическую камеру, аэродинамическую трубу и площадку для краш-тестов.

Не исключено, что АвтоВАЗу требуются новые сотрудники для доведения до практической реализации проекта «новой Гранты». Официально о ней глава предприятия Максим Соколов сообщал в декабре. Кроме того, закамуфлированные прототипы будущей новинки уже замечали на территории АвтоВАЗа.

Пошли бы работать на АвтоВАЗ?

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