АвтоВАЗ набирает инженеров и дизайнеров для работы над новыми моделями

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АвтоВАЗ распространил официальное сообщение о наборе специалистов в Инженерный центр завода, расположенный в Тольятти. Впрямую о найме сотрудников для работы над новыми проектами в сообщении не говорится, но некоторые его детали позволяют сделать вывод, что тольяттинский автогигант намерен активизировать свою деятельность в этом направлении.
Не исключено, что АвтоВАЗу требуются новые сотрудники для доведения до практической реализации проекта «новой Гранты». Официально о ней глава предприятия Максим Соколов сообщал в декабре. Кроме того, закамуфлированные прототипы будущей новинки уже замечали на территории АвтоВАЗа.
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