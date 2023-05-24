АвтоВАЗ набирает инженеров и дизайнеров для работы над новыми моделями

АвтоВАЗ распространил официальное сообщение о наборе специалистов в Инженерный центр завода, расположенный в Тольятти. Впрямую о найме сотрудников для работы над новыми проектами в сообщении не говорится, но некоторые его детали позволяют сделать вывод, что тольяттинский автогигант намерен активизировать свою деятельность в этом направлении.