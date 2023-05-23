АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат на 9 процентов

- Предприятие уточняет, что
размер индексации был определён в рамках заседания согласительной комиссии с
участием руководства завода и представителей профсоюза. Базой для расчёта стали
увеличение прожиточного минимума для Самарской области, достижения самого
предприятия, инфляция и рост тарифов ЖКХ и тому подобное. Ежегодная индексация
предусмотрена коллективным договором.
- Среднего размера
заработной платы АвтоВАЗ не приводит. По состоянию на начало прошлого года она
составляла 47 148 рублей.
- В середине мая сообщество
Avtograd News во «ВКонтакте» сообщало об открытии предприятием дополнительного
набора сотрудников и приводило предлагаемые размеры заработной платы для
некоторых профессий. К примеру, начальнику отдела обещали минимум 58,4 тысячи
рублей, инженеру 29,1 тысячи рублей, слесарю механосборочных работ 37,5 тысячи
рублей, а жестянщик может зарабатывать на АвтоВАЗе от 41,8 тысячи рублей.
В начале марта АвтоВАЗ
опубликовал финансовую отчётность за 2022 год: предприятие заработало 206,6
миллиона рублей, тогда как годом ранее чистая прибыль завода составила почти
1,5 миллиарда рублей или на 86% больше.
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