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АвтоВАз продал недостроенный завод по выпуску кузовов для Chevrolet Niva

АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат на 9 процентов

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ официально объявил об индексации тарифных ставок и окладов для сотрудников: они вырастут на 9%. По новым ставкам зарплаты начнут начислять с 1 июля.

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Фото: Журнал Авто.ру

  • Предприятие уточняет, что размер индексации был определён в рамках заседания согласительной комиссии с участием руководства завода и представителей профсоюза. Базой для расчёта стали увеличение прожиточного минимума для Самарской области, достижения самого предприятия, инфляция и рост тарифов ЖКХ и тому подобное. Ежегодная индексация предусмотрена коллективным договором.
  • Среднего размера заработной платы АвтоВАЗ не приводит. По состоянию на начало прошлого года она составляла 47 148 рублей.
  • В середине мая сообщество Avtograd News во «ВКонтакте» сообщало об открытии предприятием дополнительного набора сотрудников и приводило предлагаемые размеры заработной платы для некоторых профессий. К примеру, начальнику отдела обещали минимум 58,4 тысячи рублей, инженеру 29,1 тысячи рублей, слесарю механосборочных работ 37,5 тысячи рублей, а жестянщик может зарабатывать на АвтоВАЗе от 41,8 тысячи рублей.

В начале марта АвтоВАЗ опубликовал финансовую отчётность за 2022 год: предприятие заработало 206,6 миллиона рублей, тогда как годом ранее чистая прибыль завода составила почти 1,5 миллиарда рублей или на 86% больше.

А вы довольны своей зарплатой?

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