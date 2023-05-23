АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат на 9 процентов

Предприятие уточняет, что размер индексации был определён в рамках заседания согласительной комиссии с участием руководства завода и представителей профсоюза. Базой для расчёта стали увеличение прожиточного минимума для Самарской области, достижения самого предприятия, инфляция и рост тарифов ЖКХ и тому подобное. Ежегодная индексация предусмотрена коллективным договором.