АвтоВАЗ предложил ижевским работникам уволиться за 7 зарплат

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Руководство АвтоВАЗа официально оповестило о комплексе «мер поддержки» коллектива предприятия «Лада-Ижевск». Им предложат либо поучаствовать в развитии новых направлений производства (включая проект по выпуску некоей новой модели), либо уволиться с выплатой компенсаций — от 5 до 7 средних зарплат.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ уже инициировал перенос на тольяттинские мощности производства единственной модели, которую собирали в Ижевске, — Lada Vesta. Однако после публикации открытого письма заводской профсоюзной организации процесс был остановлен.
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