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АвтоВАЗ предложил ижевским работникам уволиться за 7 зарплат

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Руководство АвтоВАЗа официально оповестило о комплексе «мер поддержки» коллектива предприятия «Лада-Ижевск». Им предложат либо поучаствовать в развитии новых направлений производства (включая проект по выпуску некоей новой модели), либо уволиться с выплатой компенсаций — от 5 до 7 средних зарплат.

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  • Появление новых предложений официально связывают с продолжающимся кризисом по поставке комплектующих для сборки Lada Vesta, которым обусловлена приостановка производства.
  • На мощностях «Лада-Ижевск» АвтоВАЗ намеревается развивать производство штампованных и пластиковых деталей, то есть локализовывать выпуск тех комплектующих, которые ранее поставлялись из-за рубежа. Кроме того, предприятие планирует создать «Индустриальный парк Лада-Ижевск»: его сформируют, привлекая производителей неавтомобильной продукции. Сотрудникам завода предлагается перевестись на эти направления.
  • В официальном сообщении упоминается также проект по выпуску нового автомобиля на площадке «Лада-Ижевск», однако, о какой именно модели идёт речь, не сообщается. Ранее профсоюзная организация предприятия заявляла, что АвтоВАЗ намерен собирать здесь электрическую версию Lada Largus.
  • Помимо этого, руководство предлагает сотрудникам переводиться на другие предприятия Ижевска с переобучением за счёт компании. Тем, кто решит уволиться по соглашению сторон, выплатят компенсации в размере от 5 до 7 средних зарплат — размер компенсации будет зависеть от трудового стажа.
  • Согласно копии приказа о соглашениях, которая опубликована в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте», максимальная компенсация положена тем, кто суммарно отработал в «Лада-Ижевск» более 30 лет. При этом, как отмечается в комментариях к публикации, ООО «Лада Ижевск» зарегистрировано лишь в мае 2010 года. Кроме того, в приказе уточняется, что желающие получить компенсации должны уволиться не позднее 31 августа.
  • АвтоВАЗ особо подчеркнул, что массовых сокращений сотрудников «Лада-Ижевск» не планируется, а описанные меры принимаются ради обеспечения занятости работников.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ уже инициировал перенос на тольяттинские мощности производства единственной модели, которую собирали в Ижевске, — Lada Vesta. Однако после публикации открытого письма заводской профсоюзной организации процесс был остановлен.

7 зарплат — нормальная компенсация?

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